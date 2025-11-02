Tổng tư lệnh Ukraine đích thân đến “lò lửa” Pokrovsk, chỉ huy đặc nhiệm trấn thủ

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, thừa nhận các binh sĩ đang phải chiến đấu trong "điều kiện khó khăn" khi đối mặt với lực lượng Nga được huy động ồ ạt, lên tới "hàng ngàn".

Tuy nhiên, ông Syrskyi kiên quyết phủ nhận các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây hoặc phong tỏa tại Pokrovsk.

Ông khẳng định đã trực tiếp đến tiền tuyến khu vực Donetsk để nghe báo cáo từ các chỉ huy địa phương và kiểm soát tình hình.

Theo đài BBC, Pokrovsk là một trung tâm vận tải và tiếp tế quan trọng. Việc Nga chiếm được thị trấn này sẽ mở đường cho các nỗ lực kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk.

Chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng việc bảo vệ Pokrovsk là nhiệm vụ "ưu tiên" trước mắt.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết một chiến dịch toàn diện đang được tiến hành nhằm tiêu diệt và đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Ảnh: Facebook

Để ứng phó với tình hình nguy kịch, tướng Syrskyi xác nhận đã điều động các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm các nhóm tổng hợp từ Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), để bảo vệ các tuyến đường tiếp tế chủ chốt. Các nguồn tin quân sự cho biết tất cả các tuyến đường này đều đang nằm dưới hỏa lực của Nga.

Sự xuất hiện của tướng Syrskyi cùng với Chủ tịch HUR, Kyrylo Budanov, tại tiền tuyến, được xác nhận qua các bức ảnh, là bằng chứng cho thấy quyết tâm của Kiev trong việc tổ chức một chiến dịch tổng hợp nhằm đẩy lùi và tiêu diệt lực lượng Nga khỏi Pokrovsk.

Các báo cáo về tình hình thực địa tại Pokrovsk hiện vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công một nỗ lực đổ bộ bằng trực thăng của đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị phía Ukraine bác bỏ là tin giả.

Trong khi đó, các đánh giá độc lập từ các nhóm giám sát như DeepState (Ukraine) và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) (Mỹ) ước tính rằng khoảng một nửa Pokrovsk là "vùng xám" đang tranh chấp, nơi không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

ISW cho biết thêm lực lượng Ukraine chỉ "tiến lên một chút" trong các cuộc phản công gần đây.

Một nguồn tin quân sự ở Donetsk nói với đài BBC rằng lực lượng Ukraine không bị bao vây nhưng các tuyến tiếp tế của họ đang bị quân đội Nga tấn công. Ukraine đang tiếp tục củng cố phòng tuyến bằng cách tăng cường các đơn vị, vũ khí, thiết bị và hệ thống máy bay không người lái để giữ vững vị trí chiến lược.

Giao tranh tại Pokrovsk diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chính trị lớn hơn. BBC nhận định việc giữ vững thị trấn này không chỉ là chiến thắng quân sự mà còn giúp Ukraine bác bỏ tuyên bố từ phía Nga rằng chiến dịch quân sự của Moscow đang thành công, một yếu tố ảnh hưởng đến sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.