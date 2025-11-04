Quân nhân ưu tú Ukraine thiệt mạng trong lễ trao thưởng do trúng tên lửa đạn đạo Nga

Binh sĩ Ukraine đeo ruy băng màu vàng-xanh trên cánh tay (màu lá cờ của Ukraine) trong buổi lễ tiễn biệt những đồng đội đã hy sinh. Ảnh: Kyiv Independent.

Theo nhà báo Ukraine Dmytro Sviatnenko, trong số các quân nhân thiệt mạng có em trai ông, Volodymyr Sviatnenko, 43 tuổi, binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35. Volodymyr Sviatnenko thiệt mạng khi cùng đồng đội tập trung trong buổi lễ trao thưởng ngày 1/11.

“Họ tập trung những người giỏi nhất, binh sĩ điều khiển UAV, lính bộ binh xuất sắc nhất của lữ đoàn ở nơi trống trải. Rồi tên lửa đạn đạo bay tới. Câu chuyện về sự tắc trách lại lặp lại”, Dmytro Sviatnenko viết trên mạng xã hội.

Nhà báo này cho biết em trai mình từng tham chiến ở nhiều điểm nóng như Krynky, Kurakhove, Mariinka và Krasnohorivka. “Em trai tôi sống sót qua địa ngục nơi tiền tuyến, nhưng chết ở hậu phương, trong buổi lễ”, nhà báo Ukraine cho biết thêm.

Theo các đồng đội, Volodymyr Sviatnenko được đánh giá là một quân nhân dày dạn kinh nghiệm, từng cứu thương binh, giảng dạy kỹ năng điều khiển UAV cho đơn vị. Volodymyr cũng là người đầu tiên trong lữ đoàn sử dụng hệ thống quan sát quang học trên UAV.

Ngoài Volodymyr Sviatnenko, nhiếp ảnh gia kiêm quân nhân Kostiantyn Huzenko, cũng thuộc Lữ đoàn 35, được xác nhận thiệt mạng.

Số lượng quân nhân Ukraine có mặt trong lễ trao thưởng ngày 1/11 không được tiết lộ. Vụ việc xảy ra ở hậu phương thuộc vùng Dnipropetrovsk. Phía Nga dường như đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo Iskander-M.

SBI xác nhận đã cử đội điều tra hiện trường ngay trong ngày 1/11 để xác minh liệu quy định an toàn có được tuân thủ trong lúc còi báo động vang lên hay không, và liệu có đủ nơi trú ẩn cho binh sĩ.

Cuộc điều tra được mở theo Điều 425, khoản 4 của Bộ luật Hình sự Ukraine, liên quan đến hành vi “thiếu trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời chiến”. Một số sĩ quan đã tạm thời bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra.

Vụ việc ở Dnipropetrovsk gợi nhớ tới vụ tập kích ngày 3/11/2023 vào buổi lễ trao thưởng của Lữ đoàn Xung kích Sơn cước số 128 tại vùng Zaporizhzhia, khiến ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng và dẫn đến chỉ trích dữ dội trong dư luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đó nói “thảm kịch hoàn toàn có thể tránh được”.

Cái chết của những quân nhân ưu tú như Volodymyr Sviatnenko một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm của chỉ huy khi tổ chức các sự kiện mang tính nghi lễ trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn biến phức tạp.