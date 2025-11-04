Hà Nội: Hai xe SH trùng biển số cùng dạo phố, bất ngờ lời khai của chủ xe

Sau khi tiếp nhận phản ánh về hai xe mô tô trùng biển số 29D2-X9999 lưu thông trên phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác minh và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 3/11, người dân ghi lại hình ảnh hai xe mang cùng biển số trên phố Huế (Hà Nội) và gửi thông tin tới đường dây nóng của Cục trưởng CSGT.

Tiếp nhận chỉ đạo, Phòng CSGT Hà Nội triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định danh tính các cá nhân liên quan và mời họ đến làm việc. Ngày 4/11, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 4, xác minh cho thấy anh Đ.M.T (sinh năm 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe Honda SH màu trắng, biển số 29D2-X9999. Sau khi bán chiếc xe này cho ông T.Đ.L (sinh năm 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh T đã thu hồi biển số cũ và đăng ký cho chiếc SH khác màu đỏ gắn lại biển số 29D2-X9999 theo đúng quy định.

Đáng chú ý, trong khi ông L đang điều trị tại bệnh viện và chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mới, con gái ông là chị T.L.P (sinh năm 1980) đã tự ý mua biển số 29D2-X9999 trên mạng xã hội và gắn biển cho chiếc SH màu trắng lưu thông trên đường.

Hình ảnh 2 chiếc xe SH trùng biển số được người dân phản ánh. CSGT sau đó xác minh và mời làm việc với chủ các phương tiện và người điều khiển xe vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.L.P với các hành vi: 'Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp' và 'Không có giấy chứng nhận đăng ký xe', tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, đồng thời tịch thu biển số không hợp pháp.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện cần thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định. Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.