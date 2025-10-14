Yếu tố bất ngờ ở Ukraine giúp UAV Nga dễ dàng vượt qua lưới phòng không

Ảnh minh họa máy bay không người lái Lancet của Nga. Ảnh: Expresso TV.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây thừa nhận hiệu quả của năng lực phòng không Ukraine đã giảm “20–30%” do thời tiết nhiều mây và mưa, theo Reuters. Hệ quả là ngày càng nhiều UAV tầm xa của Nga xuyên thủng mạng lưới phòng không, tấn công các thành phố Ukraine, gây tổn thất đáng kể.

Trên thực địa, binh sĩ Ukraine thuộc các nhóm phòng không cơ động Ukraine cũng thừa nhận thời tiết mùa thu đang trở thành thách thức lớn. Nhiều đơn vị chỉ có các phương tiện phòng không đơn giản như súng máy Browning gắn trên xe bán tải, vốn cần tầm nhìn thoáng để phát huy hiệu quả.

“Ống ngắm trong mưa hay tuyết chỉ nhìn xa được khoảng 100–200 mét”, Oleksiy, người điều phối các nhóm phòng không cơ động ở vùng thủ đô Kiev, nói. “Trong điều kiện bình thường, tầm quan sát có thể đạt khoảng 2.000 mét. Vì thế, thời tiết thật sự ảnh hưởng rất lớn”.

Các hệ thống phòng không tinh vi như Patriot vẫn hoạt động bình thường bất kể thời tiết, nhưng Ukraine phải tiết kiệm đạn tên lửa đánh chặn vốn đã khan hiếm.

“Nếu không nhìn thấy mục tiêu thì không thể bắn hạ được gì cả”, Vyacheslav, một trong những người sáng lập công ty chế tạo UAV Wild Hornets ở Ukraine, nói. Oleksiy than thở thêm: “Đáng tiếc là UAV Geran-2 của Nga bay được trong mọi điều kiện thời tiết”.

Khó khăn còn ảnh hưởng đến các camera ảnh nhiệt – công nghệ vốn được Ukraine sử dụng rộng rãi để thực hiện các đợt tấn công ban đêm và phát hiện UAV đối phương. “Thời tiết xấu như mây thấp, mưa, tuyết hoặc sương mù đều gây cản trở việc xác định mục tiêu, ngay cả khi dùng camera ảnh nhiệt”, chuyên gia hàng không Ukraine Anatolii Khrapchynskyi nói với tờ Kyiv Independent. “Đó là lý do tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai mạng lưới radar tầm thấp chất lượng cao".

Oleksiy cũng đồng tình rằng bổ sung thêm radar là giải pháp tối ưu, nhưng vấn đề nằm ở kinh tế. Ông cho biết một hệ thống radar như RADA ieMHR của Israel có giá tới 1 triệu USD.

Theo Vyacheslav, đánh chặn bằng tên lửa phòng không là biện pháp hữu hiệu nhất, song giá thành của đạn tên lửa lại quá cao so với đạn súng máy. “Giờ đây, phòng không Ukraine chỉ có thể cố gắng cầm cự cho đến khi thời tiết quang đãng trở lại”, Vyacheslav cho biết.