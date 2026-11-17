"Chúng tôi cho rằng việc tiết lộ các chi tiết trong những cuộc thảo luận giữa Nga và phía Mỹ là không phù hợp vì có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 16/11.

Ông Peskov phản hồi sau khi phóng viên hỏi rằng ý tưởng "Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass để đổi lấy việc gia nhập NATO" có được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các đặc phái viên Mỹ hay không.

Phát ngôn viên Điện Kremlin không xác nhận hay phủ nhận thông tin, đồng thời không bình luận về đề xuất này. Ông lưu ý đàm phán hòa bình về vấn đề Ukraine là tiến trình kéo dài và phức tạp, trong đó mỗi chi tiết đều có ý nghĩa quan trọng.

"Nga không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà mong muốn hòa bình được duy trì trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ. Vì vậy, chiến dịch đặc biệt vẫn tiếp diễn, còn các cuộc đàm phán là con đường hướng tới nền hòa bình đó", ông Peskov cho biết thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/11 cho biết đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã nêu ý tưởng "Ukraine từ bỏ Donbass để gia nhập NATO" trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), do Mỹ làm trung gian, hồi đầu tuần trước.

Ông Witkoff và Kushner sau đó lần lượt có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Nga từ lâu đã tuyên bố việc Ukraine theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện tại. Ukraine đưa mục tiêu này vào hiến pháp năm 2019, bất chấp cảnh báo từ Nga, và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, hơn nửa năm sau khi chiến sự bùng nổ.

Tại hội nghị thượng đỉnh cuối năm 2024 ở Washington, các nước NATO ra tuyên bố chung khẳng định tương lai kết nạp Ukraine là "không thể đảo ngược", song chưa gửi lời mời gia nhập đến Kiev.

Vùng Donbass gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Đồ họa: Telegraph

Vấn đề về vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, là nút thắt chính trong các cuộc hòa đàm. Ukraine hiện còn kiểm soát khoảng 1/4 tỉnh Donetsk, trong đó có vành đai pháo đài sở hữu tầm quan trọng chiến lược ở phía tây tỉnh này, cũng như một vài vị trí ở Lugansk.

Nga đã nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi toàn bộ vùng Donbass và coi đây là điều kiện chính trên bàn đàm phán. Kiev bác bỏ khả năng nhượng các vùng lãnh thổ còn kiểm soát ở Donbass và đề xuất ngừng bắn dọc theo tiền tuyến hiện tại.