Theo KIIS, vào tháng Ba, tổng số người ủng hộ việc rút quân khỏi Donbass là 33%, và đến tháng Tư, con số này đã tăng lên 36%. Thậm chí, vào tháng Một, tỷ lệ này đã lên tới 40%.

Vào tháng Ba, có 62% người được hỏi phản đối, nhưng giờ con số đó là 57%.

Đồng thời, KIIS cũng lưu ý rằng ngày càng có ít người ở Ukraine sẵn sàng chịu đựng cuộc chiến "bao lâu cũng được".

Theo khảo sát, trong khi vào đầu tháng Ba có 54% người được hỏi tuyên bố sẵn sàng chịu đựng chiến tranh cho đến khi nào cần thiết, thì đến cuối tháng Tư con số này đã giảm xuống còn 48%.

Đồng thời, 4% khác sẵn sàng chịu đựng chiến tranh thêm một năm nữa, và 29% số người được hỏi cho rằng có thể kéo dài vài tháng - 19% còn lại không trả lời câu hỏi này.

Trước đó, thăm dò của KIIS cũng cho biết rằng số lượng người Ukraine ủng hộ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh với những đảm bảo an ninh vững chắc đang ngày càng tăng.

Đồng thời, người đứng đầu nhóm xã hội học "Rating", ông Alexey Antipovich, tuyên bố rằng cứ 6 người Ukraine thì có một người muốn rời khỏi Ukraine trong tương lai gần, đặc biệt là nam giới.