Elon Musk: Ông Zelensky đã đi quá xa

Cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Omsk của Nga. Ảnh từ video trên mạng xã hội.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Ukraine Zelensky, đứng về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục của Kiev vào các nhà máy lọc dầu của Nga đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và gây thiệt hại cho nông dân Mỹ.

Ông Trump cũng kêu gọi thay đổi lãnh đạo ở Kiev, cáo buộc ông Zelensky liên tục từ chối các cơ hội chấm dứt xung đột và cố tình phớt lờ các yêu cầu của Washington.

“Chúng tôi đã nói với ông ấy, cứ làm bất cứ điều gì ông muốn, nhưng đừng động đến nhiên liệu diesel, vì đang có một vấn đề lớn, một sự thiếu hụt nghiêm trọng. Và ông ấy làm gì? Ông ấy lại đi động đến nhiên liệu diesel” - ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm thứ Bảy. “Ông ấy muốn gây rắc rối cho thế giới… cho nông dân, chủ trang trại của chúng ta, với nhiên liệu diesel”.

“Zelensky đã đi quá xa rồi” - Elon Musk viết trên X vào Chủ nhật, trực tiếp đáp trả đoạn video của Nhà Trắng về những phát biểu này, vốn là một phần trong những lời chỉ trích của ông Trump đối với ông Zelensky, bao gồm cả gợi ý rằng “đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới.”

Cuộc tranh cãi mới nhất nổ ra sau khi Washington đồng ý tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu, một động thái nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu đã đẩy giá lên cao ở Mỹ và các nơi khác.

Theo Axios, ông Trump đã đạt được thỏa thuận về dầu diesel với ông Putin sau khi ông Zelensky phớt lờ ít nhất nửa tá yêu cầu từ Washington về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Zelensky lên án động thái của ông Trump là "một quyết định yếu kém”, trong khi các nhà đàm phán Ukraine đã rời khỏi cuộc đàm phán ở Miami sớm hơn một ngày.

Lời chỉ trích của tỷ phú Musk càng có trọng lượng hơn khi xét đến sự phụ thuộc lớn của Ukraine vào Starlink, mạng lưới internet vệ tinh do công ty SpaceX của ông vận hành.

Từ năm 2022, hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối Starlink đã trở thành trung tâm cho hoạt động liên lạc trên chiến trường, vận hành máy bay không người lái và phối hợp giữa các đơn vị quân đội của Kiev. Việc mất hoàn toàn quyền truy cập Starlink có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các khả năng này và tiềm ẩn nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trên chiến trường.

Musk đã nhiều lần kêu gọi một giải pháp hòa giải giữa Moscow và Kiev, và phản đối những nỗ lực của Kiev nhằm mở rộng việc sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Năm 2022, Musk từ chối kích hoạt mạng lưới gần Crimea để hỗ trợ cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga, cảnh báo rằng làm như vậy sẽ khiến SpaceX trở thành đồng lõa trong một cuộc leo thang căng thẳng lớn.

Gần đây hơn, ông Zelensky đã đích thân kêu gọi ông Trump thuyết phục Musk cho phép các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái dẫn đường bằng Starlink vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông cũng tìm cách gặp mặt trực tiếp với tỷ phú này trong chuyến thăm Washington hồi tháng 7, nhưng Musk đã từ chối, tờ The Atlantic đưa tin, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận.

“Elon cứ nói rằng đã đến lúc phải đạt được thỏa thuận (với Nga)” - một cộng sự của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov nói với tạp chí này.

Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm lấy lòng nhà tỷ phú, ông Zelensky đã trao tặng Musk Huân chương Tự do, một trong những huân chương cao quý nhất của nhà nước Ukraine, vào tháng 8, ca ngợi những đóng góp của ông trong việc bảo vệ tính mạng và tăng cường quan hệ Ukraine-Mỹ.