Tổng thống Mỹ kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine: Nga tuyên bố không trông chờ vào Washington

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ông Zelensky.

Bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump, ông Medvedev viết trên Max: “Ông Trump ư? Ông ấy chẳng bao giờ thay đổi lập trường cả, và chúng ta đều biết rõ điều đó. Vì vậy, những ai đang tỏ ra quá phấn khích thì hãy bình tĩnh lại. Chỉ có tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của chúng ta mới đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng”.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài Vesti, rằng: “Tổng thống Ukraine hiện không thể đưa ra những hành động có tính toán kỹ lưỡng. Nếu tỉnh táo, ông ấy đã thể hiện thiện chí tham gia đàm phán hòa bình”.

Ukraine sốc với tuyên bố của ông Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Paul Ronzheimer - Phó Tổng biên tập tờ Bild (Đức) cho biết, những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới đã gây bất ngờ cho đội ngũ thân cận của ông Zelensky và làm dấy lên mối lo ngại trong nội bộ Kiev.

Theo ông Ronzheimer, "các cố vấn của ông Zelensky cảm thấy sốc và bàng hoàng trước tin tức từ Washington".

Một cố vấn thân cận của ông Zelensky chia sẻ với ông Ronzheimer: “Chúng tôi hiểu trong giai đoạn vận động tranh cử dẫn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, sự chú ý sẽ lại đổ dồn về phía chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã không lường trước được điều này”.

Nhà báo Đức cũng lưu ý rằng, mối lo ngại lớn nhất tại Kiev là viễn cảnh Washington sẽ chấm dứt hoàn toàn sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo hai nước.

Trước đó, ngày 9/10, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cảnh báo trong các cuộc thảo luận với phía Ukraine, rằng Washington sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với nước này nếu các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga tiếp diễn.