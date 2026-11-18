Vụ tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tehran phóng máy bay không người lái tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain.

“Sáng nay, máy bay chiến đấu của Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trên đảo Qeshm nhằm tự vệ”, một quan chức quân đội Mỹ nói với các phóng viên hôm 17/11.

“Cuộc tấn công là để đáp trả hành động gây hấn của IRGC nhắm vào nhân viên và tài sản của Mỹ”, quan chức này nói thêm, đồng thời khẳng định Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) vẫn hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ trên khắp khu vực.

Lầu Năm Góc không nêu rõ hành động nào của Iran đã dẫn đến cuộc tấn công. Tuy nhiên, vụ tấn công diễn ra sau một chiến dịch sử dụng máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm vào một trạm radar của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain vào đầu ngày thứ Ba – đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vương quốc này trong vòng 5 ngày.

Tehran mô tả chiến dịch này là hành động trả đũa cho những lần vi phạm không phận Iran của máy bay không người lái quân sự Mỹ. Bahrain cho biết họ đã chặn được máy bay đang bay tới, trong khi CENTCOM tuyên bố cuộc tấn công đã bị ngăn chặn.

Giới chức Iran xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm trên đảo Qeshm. Ahmad Nafisi, phó thống đốc tỉnh Hormozgan, cho biết các cuộc tấn công không gây thiệt hại cho khu dân cư, thương mại hay cơ sở hạ tầng dân sự.

Trước đó ngày 14/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một cơ sở radar của Mỹ tại sân bay trực thăng quân sự Al-Riffa của Bahrain bằng sáu máy bay không người lái, mô tả chiến dịch này là phản ứng trước các cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Iran. Bahrain cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được cuộc tấn công.

Hôm thứ Sáu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã phá hủy một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain để trả đũa cho một cuộc không kích được cho là nhằm vào một tháp viễn thông ở tỉnh Hormozgan phía nam Iran. Thông tin về thiệt hại này chưa được xác minh độc lập.

Tình trạng thù địch leo thang bất chấp tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc. Thứ Năm tuần trước, tổng thống Mỹ tuyên bố rằng Washington không còn cần một thỏa thuận hòa bình với Tehran, khẳng định rằng Mỹ đã kiểm soát được tiền của Iran và eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ahmad Vahidi, cảnh báo hôm thứ Ba rằng bất kỳ hành động gây hấn nào mới của Mỹ hoặc Israel chống lại Iran, "cho dù nhỏ đến đâu", cũng sẽ bị đáp trả bằng "những đòn tấn công tàn khốc và đau đớn".