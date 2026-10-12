Ukraine quyết "chọc giận" Mỹ, tấn công kho dầu quan trọng của Nga, điều gì sẽ giáng xuống Kiev?

Ukraine hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ Nga có thể khiến Washington giảm hỗ trợ, nhưng ngừng tập kích lại đồng nghĩa với việc hệ thống năng lượng của nước này tiếp tục đối mặt nguy cơ bị Moscow tấn công. Ảnh Getty

Ukraine vừa tiến hành cuộc tập kích bằng khoảng 50 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cảng bốc xếp dầu Yug Rusi tại tỉnh Rostov, miền Nam nước Nga, khiến cơ sở này bốc cháy. Một cây cầu đường sắt nối với nhà máy có công suất 3,5 triệu tấn cũng bị hư hại.

Đáng chú ý, cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận cho phép dầu diesel Nga tiếp cận thị trường toàn cầu. Động thái này có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt Moscow, đồng thời đẩy quan hệ Mỹ - Ukraine vào một phép thử mới.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép dầu diesel Nga được bán ra thị trường toàn cầu từ tháng 4/2027. Ông Trump cho biết Moscow sẽ cung cấp ngay 300.000 tấn dầu diesel, sau đó nâng lượng cung ứng lên 3 triệu tấn trong thời gian ngắn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích thỏa thuận, gọi đây là “món quà sinh nhật vui vẻ dành cho ông Putin”. Ông cảnh báo động thái này sẽ giúp Nga kéo dài chiến tranh và tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố Ukraine nên có tổng thống mới có khả năng đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời cho rằng cuộc chiến lẽ ra đã không xảy ra nếu ông giữ chức tổng thống Mỹ vào năm 2022.

Mỹ có thể cắt nguồn tình báo của Ukraine

Các đòn tập kích của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu, cơ sở hóa chất và trung tâm dữ liệu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự và gây sức ép lên nền kinh tế Moscow.

Tuy nhiên, những chiến dịch này phụ thuộc đáng kể vào thông tin tình báo từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Theo Financial Times, hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã cảnh báo các quan chức Ukraine rằng Washington có thể ngừng chia sẻ tình báo nếu Kiev, không chấm dứt các cuộc tấn công.

Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng ông Zelensky đang “đọc sai tình hình” khi tiếp tục nhắm vào các nhà máy lọc dầu Nga, đồng thời làm suy giảm thiện chí mà ông đã xây dựng với ông Trump trong sáu tháng qua.

Nếu Mỹ thực sự cắt nguồn tình báo, Ukraine có thể buộc phải giảm cường độ các cuộc tập kích tầm xa, vốn đang gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế Nga.

Bầu cử Mỹ khiến tính toán của ông Trump thêm phức tạp

Giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh do cuộc chiến với Iran đang gây sức ép lên chính quyền ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Giá nhiên liệu này đã lên mức kỷ lục 6,51 USD/gallon trong tháng trước, gấp đôi so với một năm trước đó.

Giáo sư Scott Lucas thuộc Đại học Dublin nhận định cuộc chiến Iran đang đẩy ông Trump vào tình thế khó khăn. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội, có thể hạn chế chương trình nghị sự của tổng thống trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Để tập trung vào chính sách trong nước và cải thiện sự ủng hộ của cử tri, ông Trump có thể giảm viện trợ cho Ukraine hoặc gây sức ép lên các đồng minh nhằm buộc Kiev ngừng tấn công cơ sở năng lượng Nga.

Ukraine tuyên bố chỉ dừng các cuộc tập kích vào dầu mỏ Nga nếu Moscow đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Kiev đứng trước lựa chọn khó khăn

Quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky từng căng thẳng nghiêm trọng sau cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng năm 2025. Dù hai bên sau đó có dấu hiệu cải thiện quan hệ, thỏa thuận dầu diesel mới và những chỉ trích công khai đang khiến nguy cơ rạn nứt gia tăng.

Trong khi các đặc phái viên Mỹ gặp quan chức Ukraine tại Miami để thảo luận về hòa bình, ông Zelensky chỉ trích thỏa thuận dầu diesel là “một quyết định yếu kém của những đối tác mạnh”.

Ukraine hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ Nga có thể khiến Washington giảm hỗ trợ, nhưng ngừng tập kích lại đồng nghĩa với việc hệ thống năng lượng của nước này tiếp tục đối mặt nguy cơ bị Moscow tấn công.