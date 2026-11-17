Các tân binh của quân đội Ukraine tham gia các cuộc diễn tập thực địa trong khóa huấn luyện ban đầu gần tiền tuyến ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh FN

Theo đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đưa tin ngày 16/11, chiến dịch bí mật mang mật danh "Volia" đã hoạt động ít nhất từ ​​mùa hè năm 2026, với các nhóm nhỏ quân nhân Pháp được triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn dưới sự giám sát của một tướng lĩnh Pháp.

Hãng thông tấn AFP cũng đưa tin riêng về sự hiện diện của quân đội Pháp, dẫn nguồn tin cho biết binh lính không tham gia chiến đấu.

Các báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đang theo đuổi các cuộc đàm phán mới, đầy rủi ro nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine, làm dấy lên những câu hỏi về mức độ can thiệp quân sự của phương Tây vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, cựu Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove, nói với Fox News Digital rằng nhiệm vụ bí mật của Pháp gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm quan trọng đối với châu Âu.

"Thời điểm người Pháp hành động và việc họ công bố những hành động đó rất quan trọng", Tướng Breedlove nói.

"Một đồng minh NATO rất mạnh mẽ - cả về chính trị và quân sự - đang đưa ra tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Ukraine. Và đây là điều mà ông Putin cần thấy. Ông ấy cần nhìn sang phía bên kia và thấy rằng các liên minh phương Tây, trong trường hợp này là NATO, đang đứng về phía Ukraine", Tướng Breedlove nhấn mạnh.

"Điều rất quan trọng cần nhớ là nếu ông Putin ngừng chiến đấu, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Nếu Ukraine ngừng chiến đấu, Ukraine sẽ sụp đổ," ông nói trước khi thêm rằng đây là "một cuộc chiến sinh tử mà chúng ta ở phương Tây cần phải ủng hộ đến cùng".

Theo các nguồn tin, phái đoàn Pháp tập trung vào huấn luyện binh lính Ukraine và bảo trì các trang thiết bị do Pháp cung cấp, bao gồm pháo tự hành CAESAR, máy bay chiến đấu Mirage 2000 và tên lửa dẫn đường chính xác.

Các nhân viên người Pháp đã luân phiên làm việc giữa Pháp, Ba Lan và Ukraine theo một cấu trúc hoạt động mà RFI mô tả là "gọn nhẹ và linh hoạt".

Tờ báo Pháp Le Monde ngày 16/11 đưa tin riêng rằng các nhân viên cũng đã làm việc cùng với các đơn vị tình báo Ukraine trong các nhiệm vụ quan sát gần tiền tuyến hơn.

Việc triển khai quân sự này sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự hỗ trợ quân sự của Tổng thống Macron dành cho Kiev bất chấp những cảnh báo liên tục từ phía Nga về việc phương Tây không nên can thiệp.

"Tôi không thể tưởng tượng quân đội Pháp lại triển khai vào Ukraine mà không có sự chấp thuận của tổng tư lệnh của họ", ông Breedlove nói về Tổng thống Macron, đồng thời lưu ý rằng các nhiệm vụ huấn luyện quân sự của phương Tây bên trong Ukraine đã có từ trước khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

"Việc có các cơ sở huấn luyện bên trong Ukraine không phải là điều mới mẻ. Nhưng hầu hết chúng, và hầu hết mọi người, đã rời khỏi Ukraine khi chiến tranh bắt đầu, điều mà tôi không đồng ý, nhưng đó là quyết định của mọi người", ông nói.

Ông Breedlove cũng chỉ ra cơ sở huấn luyện quân sự Yavoriv ở miền tây Ukraine, nơi các nước NATO đã giúp huấn luyện lực lượng Ukraine sau cuộc can thiệp ban đầu của Nga vào năm 2014.

"Năm 2014, chúng tôi có một khu vực huấn luyện tên là Yavoriv", ông nói.

"Chúng tôi có một cơ sở huấn luyện lớn của NATO ở đó, và chúng tôi thường xuyên huấn luyện người Ukraine. Khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014 — cần nhớ rằng đây là một cuộc chiến kéo dài 12 năm — hầu hết các quốc gia đó đã rút lui, bao gồm cả Mỹ".

"Tôi xin chúc mừng và cảm ơn nước Pháp vì đã dũng cảm can thiệp vào đó và làm những gì mà tất cả chúng ta nên làm để giúp Ukraine chống lại cuộc chiến tranh bất hợp pháp, vô đạo đức và vô nhân đạo mà Nga đang gây ra cho người dân Ukraine", Tướng Breedlove nói.

RFI đưa tin rằng các nhà lập pháp Pháp chưa được thông báo chính thức về việc triển khai này, và chính quyền khẳng định rằng sự chấp thuận của quốc hội là không cần thiết vì nhiệm vụ này không liên quan đến các hoạt động chiến đấu.

Theo tờ Le Monde, Pháp đã huấn luyện khoảng 25.000 binh sĩ Ukraine tại Pháp và Ba Lan kể từ năm 2023.

Ông Macron đã nêu khả năng cử các chuyên gia huấn luyện quân sự phương Tây đến Ukraine vào năm 2024, làm dấy lên lo ngại trong số các đồng minh, bao gồm cả Mỹ và Đức, về khả năng leo thang căng thẳng với Moscow.

Pháp cũng đã giúp dẫn đầu các nỗ lực thành lập một lực lượng đa quốc gia để hỗ trợ một thỏa thuận an ninh hậu chiến tiềm năng cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần phản đối sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine, trong khi Putin lại coi viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev là bằng chứng về một cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Nga và NATO.

Các báo cáo này xuất hiện khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/11 tuyên bố sẽ có các cuộc đàm phán mới với các đại diện của Mỹ và châu Âu nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông Zelensky cho biết các quan chức Ukraine đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng với các đại diện châu Âu, về triển vọng đạt được một giải pháp hòa giải với Nga.

Lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo rằng thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu của Ukraine vào tối 15/11, suốt đêm và cả ngày 16/11.

Tướng Breedlove cho rằng phái đoàn được cho là của Pháp giờ đây có thể khuyến khích các thành viên NATO khác mở rộng hơn nữa sự hỗ trợ của họ cho Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng có không ít quốc gia thành viên NATO rất muốn tham gia giúp đỡ. Họ là những quốc gia tự gọi mình là Mặt trận phía Đông, những quốc gia giáp biên giới với Nga ở nhiều khu vực thuộc sườn phía đông của NATO. Tôi chắc chắn rằng có những quốc gia khác cũng muốn làm điều này, nhưng họ đang tìm kiếm người lãnh đạo để thực hiện. Giờ đây, có vẻ như Pháp đang bắt đầu gánh vác trách nhiệm này", ông nói thêm.