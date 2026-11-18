Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/11 nói rằng Moskva đã biết về sự hiện diện của quân nhân nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có binh sĩ Pháp.

"Chúng tôi đã bày tỏ quan ngại. Đây không còn là hoạt động hỗ trợ Ukraine, mà là sự tham chiến trực tiếp", ông Lavrov cho hay, đồng thời xếp việc giúp xác định mục tiêu, cung cấp dữ liệu vệ tinh và các hình thức hỗ trợ khác vào nhóm hành động này.

Truyền thông trước đó dẫn các nguồn tin nói rằng binh sĩ Pháp đã hoạt động tại Ukraine trong vài tháng qua, với nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ và bảo trì kỹ thuật các trang thiết bị quân sự. Phái bộ này mang tên Volia và do một tướng Pháp chỉ huy.

Đại sứ quán Nga tại Pháp cho rằng việc triển khai quân nhân tới Ukraine đánh dấu bước leo thang mới của Pháp. Theo cơ quan này, Paris trên thực tế đã tham gia xung đột Ukraine và đứng về phía Kiev.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị đưa hệ thống phòng không tầm ngắn Mistral của Pháp vào hoạt động tại tỉnh Kherson hồi tháng 8/2025. Ảnh: AFP

Sứ quán Nga cũng cho biết Pháp từ lâu đã cung cấp vũ khí cho Ukraine và những vũ khí này được sử dụng để tấn công các thành phố cũng như mục tiêu dân sự của Nga. Các nhà ngoại giao nhận định những hành động của Pháp, đặc biệt trong bối cảnh nước này là thành viên NATO, không những không góp phần thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Pháp bác bỏ tuyên bố của ông Lavrov về việc triển khai binh sĩ đồng nghĩa "tham chiến trực tiếp" ở Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo nói rằng nước này chỉ triển khai lực lượng binh sĩ "rất hạn chế" để huấn luyện và bảo trì trang thiết bị.

"Pháp không hề có ý định tham chiến, trái với những gì Ngoại trưởng Nga tuyên bố. Điều đó thật phi lý. Lực lượng Pháp hoạt động cách xa tiền tuyến và không trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu", bà Rufo phát biểu trước quốc hội, cơ quan trước đó không được thông báo về hoạt động triển khai ở Ukraine.

Thứ trưởng Pháp nói thêm Paris đã cung cấp cho Kiev "pháo, máy bay chiến đấu, các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa" trong thời gian dài, đồng thời huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Pháp và Ba Lan trong nhiều năm qua.

Tính từ năm 2023, tổng cộng 25.000 binh sĩ Ukraine đã được quân đội Pháp đào tạo trên lãnh thổ Ba Lan và Pháp. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Nga thực tế đang chiến đấu chống lại "tập thể phương Tây" tại Ukraine. Thuật ngữ này chủ yếu được ông sử dụng để chỉ các thành viên NATO và đồng minh.