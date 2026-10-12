Ông Trump nói Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn, Kiev phủ nhận

“Có hiệu lực ngay lập tức, đã có một lệnh ngừng bắn về năng lượng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng phá vỡ thỏa thuận này!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm nay (11/10).

(Từ trái qua phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA-EFE

Đài CNN đã liên hệ với Nhà Trắng để tìm hiểu thông tin về cách thức đạt được thỏa thuận cũng như các bước tiếp theo. Nga chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine chia sẻ với tờ Kyiv Independent rằng Ukraine không có thông tin gì về lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng như Tổng thống Mỹ Trump công bố. Quan chức Ukraine này cũng bày tỏ hoài nghi về việc liệu phía Nga có được thông báo về lệnh ngừng bắn này hay không.

Ông Trump đưa ra thông báo chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã công bố một thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến việc cung cấp dầu diesel của Nga cho các thị trường.

Những cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Ukraine và Mỹ, trong đó có con rể ông Trump - Jared Kushner và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, đã bắt đầu tại Miami hôm 9/10, cùng thời điểm thỏa thuận dầu diesel được công bố. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai chỉ trích quyết định của ông Trump.

Hiện chưa rõ điều gì dẫn đến tuyên bố mới của ông Trump. Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News trước đó cùng ngày 11/10, ông Zelensky đã kêu gọi ngừng bắn.

“Được thôi, nếu Nga muốn ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, chúng tôi sẵn sàng. Đừng tấn công chúng tôi... Chúng tôi sẽ ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của các ông. Tôi cho rằng đó là một thỏa thuận công bằng”, ông Zelensky nói.