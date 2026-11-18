Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong quyết định ngày 12/11 về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027.

Theo đó, năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức 59 cuộc thanh tra chính thức, 49 cuộc dự phòng. Các Cục từ I đến XIV được giao thực hiện.

Tại cuộc chính thức, Thanh tra Chỉnh phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) trong hai quý cuối năm 2027 sẽ thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung làm việc chính là thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong thời kỳ từ năm 2025 đến 2026.

Trong quý 3/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) được giao tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản, giai đoạn 2024 đến 2026, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng vào diện thanh tra chính thức là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, cùng nhiều cơ quan nhà nước khác.

Tại 49 cuộc thanh tra dự phòng, phần lớn là các UBND tỉnh, thành phố, Thanh tra sẽ làm việc về phân cấp, phân quyền trong quản lý, phân bổ ngân sách; phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Thanh tra Chính phủ cũng dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử cũng vào diện thanh tra dự phòng về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, như Tiki.vn, chotot.com, vatgia.com, enbac.com, shopee.vn, lazada.vn.

Tại Bộ Y tế, Thanh tra dự kiến làm việc về trách nhiệm quản lý nhà nước về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang