Thủ tướng Ukraine Serhiy Koretskyi đã đưa ra dự báo trên trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Svoboda.

Phòng không Ukraine đối mặt ác mộng mới khi Nga tăng tốc tập kích bằng Shahed phản lực. Ảnh minh họa: Getty Images

Nếu kịch bản trên xảy ra, số lượng UAV Shahed động cơ phản lực Nga sử dụng sẽ tăng hơn 12 lần so với tháng 8. Giới chức Ukraine đang cảnh báo nguy cơ các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục gia tăng khi mùa đông đến gần.

Trong cuộc phỏng vấn tại Brussels ngày 16/11, ông Koretskyi đặc biệt lưu ý tốc độ gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Nga. Theo số liệu ông đưa ra, Nga đã sử dụng khoảng 530 UAV Shahed động cơ phản lực trong tháng 8. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, con số này có thể lên tới 6.500 chiếc trong tháng 11.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cảnh báo quy mô ngày càng lớn của mối đe dọa này.

Cuối tháng 9, ông Zelensky cho biết Nga đã sử dụng hơn 2.730 UAV Shahed động cơ phản lực trong tháng đó, trong đó lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ hoặc vô hiệu hóa hơn 1.500 chiếc. Tỷ lệ đánh chặn thành công đạt khoảng 55%.

Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine, tỷ lệ đánh chặn các phiên bản Shahed đời cũ sử dụng động cơ piston vượt quá 90%.

UAV Shahed động cơ phản lực gia tăng, phòng không Ukraine chịu sức ép

Số liệu từ Không quân Ukraine cũng cho thấy quy mô sử dụng ngày càng lớn của dòng UAV mới.

Trong đêm 15-16/11, Nga đã tập kích Ukraine bằng 158 UAV thuộc nhiều loại khác nhau, trong đó có 77 chiếc sử dụng động cơ phản lực.

Theo Bộ chỉ huy Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 131 UAV, bao gồm 55 chiếc động cơ phản lực. Các vụ tập kích được ghi nhận tại 19 địa điểm, trong khi mảnh vỡ UAV rơi xuống thêm 11 khu vực khác.

Các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực đang tạo ra thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống phòng không Ukraine. Tốc độ cao hơn đáng kể so với phiên bản sử dụng động cơ piston khiến lực lượng phòng thủ có ít thời gian hơn để phát hiện, nhận diện và đánh chặn mục tiêu.

Điều này đặc biệt gây khó khăn cho các nhóm hỏa lực cơ động sử dụng súng phòng không.

Một vấn đề khác là những thông tin mới về hạn chế hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield.

Theo ông Zelensky, tại các khu vực Ukraine bị Nga kiểm soát, thiết bị đầu cuối mất kết nối khi di chuyển với tốc độ trên khoảng 161 km/giờ. Điều này gây khó khăn cho việc sử dụng UAV đánh chặn của Ukraine nhằm đối phó với các UAV Shahed động cơ phản lực có tốc độ cao hơn nhiều.

Kiev đã yêu cầu Mỹ và SpaceX giải thích về tình trạng này. SpaceX phủ nhận việc áp dụng các hạn chế mới, trong khi ông Zelenskyy cho biết công ty giải thích sự cố xuất phát từ vấn đề kỹ thuật.

Ukraine lo Nga gia tăng tập kích hạ tầng năng lượng

Thủ tướng Ukraine cảnh báo Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ngay cả khi mùa đông chưa chính thức bắt đầu.

Ngoài UAV tầm xa, lực lượng Nga còn sử dụng bom hàng không dẫn đường, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và hàng chục nghìn UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), trong đó có các thiết bị được điều khiển thông qua cáp quang.

Theo ông Koretskyi, chính quyền Ukraine hiện tập trung vào hai nhiệm vụ: bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công tiếp theo và chuẩn bị khôi phục hoạt động nhanh chóng nếu công trình bị phá hủy.

Thủ tướng Ukraine thừa nhận không thể bảo vệ toàn bộ mạng lưới năng lượng quốc gia, vốn bao gồm hàng nghìn kilomet đường dây truyền tải và nhiều trạm biến áp.

Do đó, chính phủ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp năng lượng đang chuẩn bị những nguồn cung cấp điện dự phòng cùng các biện pháp nhằm giảm thiểu nhanh nhất tác động từ các cuộc tập kích của Nga.

Giới chức Ukraine lo ngại các đợt tấn công nhằm vào ngành năng lượng leo thang có thể khiến những thành phố lớn phải đối mặt với tình trạng mất điện và hệ thống sưởi kéo dài trong mùa đông.

Ông Koretskyi nhấn mạnh việc chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất là điều thiết yếu, ngay cả khi các kịch bản đó cuối cùng không xảy ra.