Bà Kallas nổi cơn thịnh nộ vì thỏa thuận Mỹ-Nga

Người phụ trách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas. Ảnh: KK.

Viết trên mạng xã hội hôm 10/10, bà Kallas cho biết: "Việc đình chỉ lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga sẽ mang lại cho Moscow thêm nhiều nguồn thu nhập hơn nữa để tiến hành chiến tranh".

Theo bà Kallas, "giờ không phải là lúc để giảm bớt áp lực lên Nga", và do đó châu Âu không có ý định làm theo gương của Washington.

Bà cho biết, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt lớn nhất đối với Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng phát. Các bộ trưởng ngoại giao EU dự định sẽ thông qua thỏa thuận này sớm nhất là vào thứ Hai 12/10.

Hôm thứ Sáu 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine và hợp tác kinh tế. Nga khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục liên lạc cá nhân và hợp tác giữa chính quyền tổng thống, các cơ quan tình báo và các cơ quan khác của hai nước.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cung cấp nhiên liệu diesel từ Nga. Các hoạt động bán hàng, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu được phép thực hiện cho đến ngày 7/4/ 2027.

Ông Zelensky vội vã củng cố sự hậu thuẫn của châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đang tìm kiếm sự ủng hộ của châu Âu trong bối cảnh quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump xấu đi nghiêm trọng.

Trên trang web chính thức của chính phủ, ông Zelensky thông báo rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Andy Burnham. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã liên lạc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron , Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre.

Văn phòng Thủ tướng Anh (Downing Street) đưa tin rằng trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, Thủ tướng Burnham đã mô tả 24 giờ qua là "khó khăn đối với Ukraine".

Ông Burnham cũng hứa sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và thực hiện thêm các biện pháp để hạn chế khả năng quân sự của nước này.

Tổng thống Ukraine cũng nhận xét cuộc trò chuyện với Thủ tướng Anh Burnham rất tốt và kịp thời.

Ông đã thông báo với Thủ tướng Anh về các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và nhấn mạnh rằng phòng không là ưu tiên hàng đầu.

"Và điều quan trọng là phải có những giải pháp thực sự để bảo vệ cuộc sống ở Ukraine và công việc chung của chúng ta ở châu Âu về an ninh. Vai trò lãnh đạo của Vương quốc Anh luôn rõ ràng, và việc Vương quốc Anh tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga do sự leo thang căng thẳng của nước này là điều đáng chú ý".

Các bên nhất trí sẽ gặp mặt trực tiếp trong những ngày tới để tiếp tục đàm phán - ông cho biết.