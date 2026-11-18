Ngày 18/11, UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ dùng súng bắn người xảy ra vào chiều 17/11 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà thuộc xã Định Quán.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, Chủ tịch UBND Đồng Nai đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị hại.

Công ty Lâm nghiệp La Ngà (ảnh: google map)

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND xã Định Quán cùng các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ việc nêu trên. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao UBND xã Định Quán tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc tương tự. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thành phố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 17/11, đồng nghiệp nghe tiếng súng nổ tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nên chạy đến kiểm tra.

Khi đến nơi, các đồng nghiệp phát hiện ông Cường bất tỉnh, chảy nhiều máu ở vùng đầu, nghi bị súng bắn. Ông Cường được đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, nạn nhân được điều trị tích cực, cầm máu, thở máy qua nội khí quản và hỗ trợ tuần hoàn bằng thuốc vận mạch. Bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyên khoa Ngoại thần kinh, đánh giá tình trạng tổn thương sọ não nặng, tiên lượng rất nặng và đã giải thích tình trạng bệnh và nguy cơ cho thân nhân.

Sau hội chẩn, ông Cường được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường đang được cứu chữa tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh BVCC

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm là Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ Định Quán, TP Đồng Nai).

Lực lượng công an sau đó phát hiện Tuấn gần hiện trường xảy ra vụ việc trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu vùng đầu, vùng đỉnh - chẩm phải, có vết thương thấu sọ, nghi do hỏa khí (do súng).

Tuấn được Công an đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, nghi phạm đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.