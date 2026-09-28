Nga bất ngờ hồi sinh “hầm tận thế” bí mật, khôi phục hệ thống hạt nhân “Bàn tay tử thần”

Theo cuộc điều tra chung của Danwatch, The Sunday Times và Dossier Center công bố ngày 26/9, hàng nghìn hồ sơ mua sắm quân sự của Nga cho thấy hoạt động quy mô lớn tại Object 1335, tổ hợp chỉ huy hạt nhân bí mật nằm sâu trong núi Kosvinsky thuộc tỉnh Sverdlovsk, bắt đầu từ năm 2018.

Ảnh minh họa vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga từ bệ phóng di động tại bãi tập Kapustin Yar vào tháng 4/2024. (Nguồn: Getty Images)

Các nhà điều tra đã rà soát hơn 2 triệu tài liệu mua sắm quân sự của Nga và phát hiện nhiều đơn hàng liên quan tới cơ sở này, gồm vật liệu xây dựng, thiết bị đào hầm, hệ thống thông gió, hạ tầng điện và thiết bị bảo vệ.

Khối lượng vật tư được cho là rất lớn, gồm khoảng 22.000 tấn thép, hơn 56.000 tấn xi măng và khoảng 600 km dây cáp điện. Hồ sơ cũng đề cập các hệ thống lọc chuyên dụng nhằm bảo vệ bên trong cơ sở trước nguy cơ nhiễm hóa chất, sinh học và phóng xạ.

“Hầm tận thế” nằm sâu trong núi Ural

The Sunday Times cho biết các tài liệu mua sắm đề cập ít nhất 24 khoang ngầm tại Object 1335. Khoảng cách giữa lối ra chính và lối thoát hiểm được cho là khoảng 2,5 km.

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy hoạt động đào bới và xây dựng mới diễn ra trên diện rộng quanh ngọn núi.

Object 1335 được cho là trung tâm chỉ huy được bảo vệ đặc biệt của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga. Một số cựu nhân sự mô tả mạng lưới đường hầm bên dưới đủ rộng để xe buýt có thể di chuyển giữa các khu vực khác nhau.

Cơ sở này từ lâu được liên hệ với Perimetr, hệ thống chỉ huy hạt nhân dự phòng do Liên Xô phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh.

Chuyên gia giải trừ vũ khí hạt nhân Pavel Podvig nói với The Sunday Times rằng Perimetr thực chất là một hệ thống liên lạc, được thiết kế để bảo đảm mệnh lệnh trả đũa vẫn có thể được truyền đi sau một cuộc tấn công.

Bản đồ thể hiện vị trí của Kytlym - một khu dân cư/thị trấn ở khu vực gần núi Kosvinsky. Trong các tài liệu và bản đồ về Object 1335, Kytlym được dùng làm mốc địa lý để xác định vị trí của khu tổ hợp. (Nguồn: The Sunday Times)

Khả năng “đòn trả đũa tự động” được nâng cấp

Ảnh vệ tinh cho thấy các lối thoát hiểm cũ (ảnh trái) và các tuyến đường mới cùng công trường xây dựng xung quanh Object 1335 trên núi Kosvinsky. (Nguồn: The Sunday Times)

Hoạt động hiện tại của Perimetr vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, các tài liệu quân sự Nga được nhóm điều tra phát hiện cho thấy hệ thống này đã trải qua quá trình hiện đại hóa.

Thiếu tướng Nga đã nghỉ hưu V.G. Khalin, người từng tham gia phát triển hệ thống, cho biết năng lực kỹ thuật và hệ thống tự động hóa đã được nâng cấp, trong đó có các sở chỉ huy cơ động và liên lạc qua vệ tinh.

Một cựu quân nhân Nga khác cho biết, Object 1335 được đưa vào trạng thái trực chiến từ năm 2023. Ông Khalin sau đó đề cập cơ sở này có năng lực kỹ thuật phục vụ một cuộc đáp trả hạt nhân tự động.

Danwatch nhận định việc mở rộng Object 1335 nằm trong quá trình hiện đại hóa rộng hơn đối với lực lượng hạt nhân và hệ thống chỉ huy chiến lược của Nga. Điện Kremlin và người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov chưa phản hồi yêu cầu bình luận của các cơ quan điều tra.

Nga cũng tiếp tục huấn luyện các lực lượng hạt nhân chiến lược khác. Ngày 2/4, Moscow tổ chức cuộc tập trận tại Siberia với các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars cơ động, trong đó kíp chiến đấu diễn tập phân tán lực lượng, trực chiến, chống các cuộc tập kích đường không giả định và hoạt động trong môi trường nhiễm phóng xạ.

Yars là một trong những hệ thống chủ lực của kho vũ khí hạt nhân Nga, có tầm bắn được cho là lên tới 11.000 km và có khả năng mang nhiều đầu đạn có thể dẫn tới các mục tiêu khác nhau.