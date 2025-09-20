Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa hành trình lớn nhất thế giới

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Oscar II Omsk là một trong sáu tàu ngầm trên toàn cầu có khả năng mang và triển khai loại vũ khí này.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Oscar. (Nguồn: MW)

Trong cuộc tập trận chỉ huy - tham mưu tại Viễn Đông, tên lửa P-700 đã được khai hỏa để đánh trúng mục tiêu hải quân ở khoảng cách 250 km. Cùng lúc đó, tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới lớp Yasen-M Krasnoyarsk cũng phóng hai tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks vào cùng nhóm mục tiêu. Theo báo cáo, cả ba quả tên lửa đều đã phá hủy chính xác mục tiêu đề ra.

Các tàu ngầm tham gia cuộc tập trận được triển khai ngoài khơi bán đảo Kamchatka – vị trí chiến lược then chốt vì có lối ra trực tiếp ra vùng nước sâu Thái Bình Dương. Điều này cho phép tàu ngầm Nga di chuyển thuận lợi mà khó bị phát hiện. Kamchatka cũng là tuyến đầu đối diện với lực lượng Mỹ và Nhật Bản, nằm gần nhiều căn cứ hải quân và không quân quan trọng của hai nước này.

Không chỉ có vị trí chiến lược, các căn cứ tại Kamchatka còn được trang bị hạ tầng đặc biệt, bao gồm hệ thống đê chắn sóng chìm sâu tới 50 mét dưới mặt nước, cho phép neo đậu và bảo dưỡng không chỉ tàu ngầm lớp Oscar II và Yasen-M, mà còn cả tàu ngầm tên lửa đạn đạo hiện đại lớp Borei-A.

P-700: Vũ khí khổng lồ của thời Chiến tranh Lạnh

Tên lửa P-700 Granit được phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để đối phó với các cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Với trọng lượng 7 tấn và tầm bắn 500 km, P-700 từng được coi là đỉnh cao công nghệ dẫn đường những năm 1980.

Tên lửa hành trình chống hạm P-700. (Nguồn: MW)

So với các tên lửa hành trình hiện đại như P-800 Oniks hay Zircon, P-700 to gấp gần 4 lần, nhưng lại lạc hậu khoảng hai thế hệ công nghệ.

Trong khi đó, các tên lửa siêu thanh Zircon – thế hệ mới nhất của Nga, đã lần đầu tiên được phóng thử từ tàu ngầm hạt nhân vào tháng 10/2021. Đến đầu năm 2025, Zircon đã chính thức được đưa vào trang bị cho tàu ngầm tấn công lớp Yasen, thay thế dần những vũ khí cũ hơn.

Tàu ngầm lớp Oscar II, vốn nổi tiếng với khả năng mang số lượng lớn P-700, nay dần bộc lộ hạn chế. Hệ thống động lực cũ, chi phí vận hành cao và khả năng tàng hình kém hơn khiến chúng khó có thể được hiện đại hóa với các tên lửa hành trình thế hệ mới. Vì vậy, Oscar II nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào P-700 cho đến khi dần được loại biên vào những năm 2030.

Ngược lại, lớp Yasen-M được xem là "át chủ bài" trong tương lai của Hải quân Nga. Theo kế hoạch, Nga sẽ sở hữu tổng cộng 11 tàu ngầm Yasen-M, trong đó 8 chiếc đã được đặt lườn, trang bị các tên lửa hành trình P-800 và Zircon tiên tiến, giúp tăng đáng kể sức mạnh răn đe trên biển.