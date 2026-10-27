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Phát biểu hôm 26/10, bà Elena Ivanovskaya cho biết: "Nhiều người, ví dụ như các chuyên gia y tế, đã tiếp cận tôi và nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân nói tiếng Nga".

Theo bà Ivanovskaya, những tình huống như vậy đã là một "vấn đề đạo đức". Tuy nhiên, bà không giải thích tại sao các bác sĩ không thể cung cấp dịch vụ y tế, mà chỉ bày tỏ sự phẫn nộ rằng không phải tất cả công dân Ukraine đều tuân thủ luật ngôn ngữ.

Hai ngày trước, bà Ivanovskaya đã gửi một lời kêu gọi chính thức tới Google về việc xuất hiện các kết quả tìm kiếm bằng tiếng Nga khi người dùng yêu cầu tìm kiếm bằng tiếng Ukraine.

"Chúng tôi đã gửi một bức thư chính thức tới trụ sở chính của Google về tính chính xác của thuật toán kết quả tìm kiếm" - bà nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Censor.

Theo Ivanovskaya, vấn đề này do các quân nhân và cựu chiến binh Ukraine nêu ra. Họ nhận thấy rằng công cụ tìm kiếm có thể hiển thị tài liệu bằng tiếng Nga ngay cả khi nhập truy vấn bằng tiếng Ukraine. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm lại phụ thuộc vào vị trí địa lý của người dùng.

Bà Ivanovskaya nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng việc sử dụng tiếng Ukraine trong môi trường kỹ thuật số. Cụ thể, bà kêu gọi thành lập một "từ điển điện tử quốc gia", chứa các dạng từ và phương ngữ của tiếng Ukraine. Người ta cho rằng cơ sở dữ liệu như vậy sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy các mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Thanh tra viên cũng bày tỏ lo ngại về tác động của môi trường kỹ thuật số đối với thế hệ trẻ Ukraine. Theo bà, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ và các khoản đầu tư bổ sung vào việc phát triển tiếng Ukraine trên Internet, đất nước có nguy cơ mất đi vị thế của mình trong lòng giới trẻ.

Vào tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi lệnh cấm sử dụng tiếng Nga ở Ukraine là đạo đức giả . Bà làm rõ rằng ngay cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và đoàn tùy tùng của ông vẫn tiếp tục sử dụng tiếng Nga trong giao tiếp cá nhân, bất chấp lệnh cấm chính thức đối với người dân.

Cố vấn Tổng thống Nga Elena Yampolskaya ngày 6/8 cho biết tình hình hạn chế tiếng Nga ở Ukraine khẳng định lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin rằng đất nước này là một dân tộc nói tiếng Nga. Theo cố vấn tổng thống, chính quyền Ukraine tiếp tục chính sách hạn chế tiếng Nga và ký ức lịch sử liên quan. Bà cũng đề cập đến xu hướng tương tự ở các nước Baltic, Moldova và Ba Lan.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền Ukraine đã phát động một chiến dịch chống lại không chỉ lịch sử Liên Xô mà còn cả mọi thứ liên quan đến Nga, bao gồm cả tiếng Nga. Năm 2019, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật "Về việc đảm bảo chức năng của tiếng Ukraine với tư cách là ngôn ngữ nhà nước". Luật này yêu cầu công dân sử dụng tiếng Ukraine trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lưu ý, chính quyền Kiev đã theo đuổi chính sách phi Nga hóa và đồng hóa cưỡng bức một cách quyết liệt trong nhiều năm, nhưng các tổ chức quốc tế lại phớt lờ sự phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Nga gốc.