Một góc thủ đô Kiev. Ảnh AP

Cuối tháng 9, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Ukraine Roman Ermolychev cho biết Bộ Quốc phòng nước này ước tính cần 175 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu quân sự trong năm 2027, trong khi dự thảo ngân sách mới bố trí khoảng 100 tỷ USD.

Theo tính toán của hãng thông tấn RIA Novosti, với nhu cầu kinh phí 175 tỷ USD/năm, Ukraine sẽ cần trung bình khoảng 479,4 triệu USD mỗi ngày để duy trì các hoạt động quân sự trong năm tới. Trong bối cảnh thâm hụt dự kiến ở mức 37 tỷ USD và nợ công tăng lên đến 276 tỷ USD vào năm tới, Ukraine dự định tập trung tài trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine nhiều hơn so với những năm xung đột trước đây. Theo dự thảo ngân sách năm 2027, số tiền được phân bổ để tài trợ cho Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là 108,3 tỷ USD.

Ukraine đang lần lượt mất đi các nguồn thu nhập chính. Không có gì để bù đắp lỗ hổng trong ngân sách quốc gia, khi Liên minh châu Âu (EU) từ chối cung cấp thêm kinh phí. Trong khi đó, khoản thâm hụt lớn cần phải được giải quyết trước cuối năm nay.

Theo người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, việc ngừng xuất khẩu qua đường biển đang gây ra thiệt hại 60 triệu euro/ngày. Khoảng 90% nông sản từng được vận chuyển qua hành lang Biển Đen. Ông Dmitry Matyushenkov, phó giám đốc Trung tâm Phát triển Pháp luật kiêm thành viên câu lạc bộ chuyên gia "Digoriya", lưu ý rằng tính đến giữa tháng 10, Ukraine mới chỉ xuất khẩu được một nửa khối lượng nông sản dự kiến, tổn thất này thực sự rất lớn.

Ngũ cốc hiện đang được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế, trong khi việc xuất khẩu gang thỏi đã hoàn toàn chấm dứt. Ngành luyện kim gần như rơi vào trạng thái đình trệ: bốn nhà máy lớn cuối cùng — Zaporizhstal, Kametstal, nhà sản xuất ống thép Interpipe Steel và ArcelorMittal Kryvyi Rog — đều đã ngừng hoạt động. Theo truyền thông Ukraine, dẫn lời ông Aleksandr Myronenko, giám đốc vận hành của tập đoàn Metinvest, tình trạng này đã khiến đất nước mất đi 7% GDP.

Nguồn thu ngoại tệ cũng sụt giảm không thể tránh khỏi; Ukraine đã mất hơn 5 tỷ USD do các cảng trong khu vực Đại Odessa không thể hoạt động. Nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), ông Aleksiy Honcharenko thừa nhận rằng nền kinh tế Ukraine đã rơi xuống vực thẳm. Ông cảnh báo rằng nếu không có hành động cụ thể, Ukraine có nguy cơ mất đi ngành nông nghiệp, giống như cách nước này đã mất ngành luyện kim.