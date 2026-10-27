Luật sư kiến nghị cho 'siêu lừa' Mr Pips giám định tâm thần

Hôm nay, phiên xét xử Phó Đức Nam và 187 đồng phạm được TAND Hà Nội bước vào ngày làm việc thứ hai. VKS vẫn đang công bố bản cáo trạng dài gần 300 trang, từ 15h30 hôm qua.

Trong diễn biến liên quan, luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh, bào chữa cho Nam có đơn kiến nghị gửi HĐXX, đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho thân chủ.

Đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến tòa từ 22/10, tức 4 ngày trước phiên sơ thẩm.

Gia đình 3 đời tiền sử tâm thần

Tại đơn kiến nghị, các luật sư chỉ ra Nam có yếu tố di truyền bệnh lý tâm thần "rất rõ ràng" từ gia đình. Ông ngoại có tiền sử bị bệnh tâm thần phân liệt; dì ruột đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM với chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn trầm cảm nặng; người em họ cũng bị tâm thần phân liệt thể không biệt định và đang điều trị chuyên khoa.

Về quá trình phát bệnh của thân chủ, các luật sư trích dẫn trong đơn: "Khoảng năm 2013, bị cáo Phó Đức Nam cũng có các biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần, đã được chẩn đoán và điều trị bệnh tại Bệnh viện Alexandra của Singapore". Bị cáo về Việt Nam và được khám, điều trị ở nhiều bệnh viện, phòng khám ở Vũng Tàu, Biên Hòa, TP HCM cùng các phòng khám chuyên khoa.

Bên cạnh các giấy ra viện và đơn thuốc, luật sư cho rằng nhiều người dân sinh sống gần gia đình cũng xác nhận Nam có biểu hiện bất thường như "ngại tiếp xúc, hưng phấn quá mức, nói nhanh, bốc đồng, dễ nổi giận, đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế" và từng dọa đánh, dọa giết người xung quanh.

Đơn dẫn chứng chuỗi 9 văn bản thông báo chính thức từ trại tạm gửi gia đình bị cáo từ tháng 10/2025 đến tháng 10/2026, cho thấy từ khi bị tạm giam, Nam liên tục phải thăm khám và uống thuốc theo phác đồ điều trị chuyên khoa tâm thần.

Các văn bản tiếp theo của Trại tạm giam số 1 xác nhận Nam đang được theo dõi rối loạn cảm xúc lưỡng cực, run vô căn, rối loạn chức năng tiền đình khác và phải tái khám định kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Luật sư nhấn mạnh đây là dữ kiện y khoa khách quan tồn tại xuyên suốt 13 năm, hoàn toàn không phải tình trạng bệnh mới phát sinh sau khi bị khởi tố.

Về việc này, cơ quan điều tra trước đó thu thập ý kiến từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam, kết quả cho rằng Nam "bình thường, tỉnh táo". Song các luật sư của Nam đánh giá điều này là cảm quan, không đúng thẩm quyền chuyên môn.

Luật sư cho rằng kết quả trên chỉ phản ánh sự quan sát của những người đã tiếp xúc với bị cáo trong những hoàn cảnh, thời điểm nhất định và không thể thay thế kết luận chuyên môn về tình trạng tâm thần. Việc bị cáo có thời điểm tỉnh táo, giao tiếp và sinh hoạt bình thường cũng không đương nhiên loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần hoặc bị ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm khác...

Do đó, các luật sư kiến nghị HĐXX tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần với Nam trước khi xét xử.

Do VKS vẫn đang công bố cáo trạng, nhóm luật sư cho hay các nội dung này sẽ được họ trình bày sau để HĐXX xem xét và đưa ra quyết định.

Bị cáo Phó Đức Nam bị dẫn giải đến tòa, sáng 27/10. Ảnh: Hoàng Giang

Từng bị lừa 2,7 tỷ đồng "chạy" giám định tâm thần cho con

Theo cáo trạng của VKS, liên quan giám định tâm thần, ngay trong ngày con bị bắt, bố của Nam - ông Thắng, một mặt tẩu tán số tài sản khổng lồ, đồng thời tìm các mối quan hệ để "chạy" giấy giám định tâm thần cho con, thông qua cháu họ là Phó Đức Tuấn, khi đó đang là Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuấn giới thiệu đến Nguyễn Đăng Quang - anh em đồng hao với Tuấn, đang giữ chức phó phòng tại một đơn vị thuộc Bộ Công an.

Quang yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD (tương đương 2,75 tỷ đồng) gọi là chi phí "đi quan hệ".

Song nhà chức trách xác định sau khi nhận tiền, Quang không liên hệ hay thực hiện bất kỳ thủ tục nào như đã hứa hẹn để xin giám định tâm thần mà trả nợ, chơi chứng khoán...

Quang do đó bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn cũng bị truy tố.

Bố của Nam là bị hại trong vụ lừa đảo này song cũng bị truy tố tội Rửa tiền, do giúp con trai giấu trăm tỷ đồng phi pháp