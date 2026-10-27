Tướng Đức tiết lộ những gì đang chờ đợi Ukraine sau cuộc gặp giữa các ông Putin, Trump, Tập Cận Bình

Đàm phán hòa bình Ukraine.

"Việc chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao là điều hợp lý. Và, thật không may, tôi e rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ. Và điều này rất có thể sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo Putin,Trump và Tập Cận Bình- nhưng không có sự tham gia của chính phủ Ukraine," ông nói. Theo vị tướng này, trước khi các nguyên thủ quốc gia tập trung tham dự hội nghị thượng đỉnh như vậy, một số quyết định cụ thể cần phải được chuẩn bị.

"Tôi rất nghi ngờ về việc liệu ông Zelensky cuối cùng có sẵn lòng nhượng bộ hay không", Tướng Carter nói thêm.

Trước đó, trợ lý tổng thống Yuri Ushakov thông báo rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa 3 ông Putin, Trump và Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã bắt đầu. Ông Trump lưu ý rằng cuộc gặp như vậy chủ yếu cần thiết để thảo luận về các vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, chứ không phải để bàn sâu về xung đột Ukraine.