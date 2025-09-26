Tổng thống Putin hé lộ bước tiến mang tính cách mạng trong lĩnh vực hạt nhân Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo và giới khoa học hạt nhân toàn cầu tại Tuần lễ Nguyên tử Thế giới diễn ra ngày 25/9 ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ vận hành "hệ thống điện hạt nhân có chu trình nhiên liệu khép kín" đầu tiên trên thế giới từ năm 2030, RiaNovosti đưa tin.

"Đây là bước phát triển mang tính cách mạng được thực hiện bởi các nhà khoa học và kĩ sư Nga. Với hệ thống đó, lên đến 95% nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ được tái sử dụng nhiều lần trong các lò phản ứng (để phát điện)", ông Putin nêu.

Theo nhà lãnh đạo Nga, "về lâu dài, cơ chế đó sẽ loại bỏ hoàn toàn vấn đề tích tụ chất thải phóng xạ, đồng thời giải quyết vấn đề nguồn cung uranium". Một ước tính của OECD chỉ ra rằng, toàn bộ tài nguyên uranium trên thế giới có thể cạn kiệt vào năm 2090.

Tổng thống Nga không nêu chi tiết về công nghệ của các lò phản ứng mà Nga phát triển. Ông cho biết thêm, toàn bộ các vật liệu tiên tiến phục vụ công nghệ "điện hạt nhân có chu trình nhiên liệu khép kín" đang được thử nghiệm tại vùng Ulyanovsk. Lò phản ứng kiểu mới này sẽ được triển khai vào năm 2030 tại vùng Tomsk của Nga.

"Chúng tôi mời các nhà khoa học từ nhiều nước đến hợp tác phát triển công nghệ mà tôi tin rằng sẽ mở ra kỉ nguyên mới cho ngành năng lượng hạt nhân", Tổng thống Nga nêu rõ. Ông cũng khẳng định Nga coi công nghệ hạt nhân hòa bình "là nền tảng cho hợp tác quốc tế sâu rộng và thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các quốc gia".