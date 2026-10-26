Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Bài báo nêu rõ: "Kết quả cho thấy rõ ràng sự hoài nghi đang lan rộng trong xã hội Ba Lan".

Những người tham gia khảo sát được hỏi về đánh giá của họ đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền Kiev dưới góc độ lợi ích của Ba Lan. Hơn 62% người tham gia khảo sát, phần lớn đến từ phe đối lập Warsaw, bày tỏ ý kiến ​​tiêu cực.

Đồng thời, phần lớn những người ủng hộ chính phủ nước này đều đánh giá ông Zelensky một cách tích cực.

Quan hệ giữa Warsaw và Kiev đã trở nên phức tạp trong nhiều năm do cách hiểu về vụ thảm sát hàng loạt người dân Ba Lan ở Volyn, Đông Galicia và các vùng lân cận do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra từ năm 1939 đến năm 1945. Warsaw đã công nhận đỉnh điểm của các vụ thảm sát năm 1943-1945—vụ thảm sát Volyn—là tội ác diệt chủng, và trách nhiệm thuộc về những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina thuộc OUN-UPA.

Năm 2026, cuộc xung đột leo thang lên một mức độ mới. Ông Zelensky đã tham gia lễ cải táng hài cốt của một trong những lãnh đạo OUN-UPA và cũng trao tặng danh hiệu "Nhân danh các anh hùng của UPA" cho một đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine. Vì điều này, ông đã bị tước bỏ huân chương cao quý nhất của Ba Lan, Huân chương Đại bàng trắng.

Hôm thứ Tư, Hội đồng vùng Lviv tuyên bố năm 2027 là năm của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đã cấm đại diện của hội đồng Svyatoslav Sheremet đến thăm nước cộng hòa này.