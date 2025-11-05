Loại bom bay như tên lửa hành trình của Nga uy hiếp Ukraine thế nào?

Những gì còn lại của quả bom lượn Nga rơi xuống mặt đất ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) gần đây xác nhận Nga đã sử dụng bom lượn gắn động cơ phản lực để tấn công sâu trong lãnh thổ Ukraine – bước nâng cấp đáng kể trong kho vũ khí của Moscow.

Những quả bom thông thường gắn bộ cánh nâng hợp nhất (UMPK) trước đây chỉ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 80 km. Từ tháng 10, Nga đã gắn thêm động cơ phản lực vào một số loại bom lượn KAB, giúp bay xa đến 200 km, theo ông Vadym Skibitsky, Phó Giám đốc HUR.

Bom lượn gắn động cơ phản lực được ghi nhận rơi xuống các vùng Odessa, Mykolaiv và Poltava, đánh dấu lần đầu tiên chúng được sử dụng ở những khu vực xa như vậy.

Chuyên gia am hiểu về tác chiến điện tử Ukraine, Serhiy Beskrestnov công bố hình ảnh loại bom mới được Nga sử dụng ở vùng Poltava, cho thấy nó được trang bị động cơ phản lực thương mại. Loại động cơ này có thể dễ dàng mua được từ nước ngoài với giá chỉ khoảng 18.000 USD.

Bom lượn Nga ngày càng giống tên lửa hành trình hơn nhưng điều đánh đổi là khối lượng thuốc nổ giảm xuống. Ảnh: FT.

Chuyên gia quân sự Ukraine Pavlo Narozhny nhận định, những loại bom mới của Nga là “phiên bản rẻ tiền của tên lửa hành trình”, được dùng để tấn công các mục tiêu là hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết đặc tính bay của loại bom này “có thể so sánh tương đối với tên lửa hành trình”, nhưng lưu ý rằng Nga chưa sử dụng đại trà mà “mới chỉ thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu”.

Ông Ihnat nói thêm rằng chi tiết kỹ thuật của các động cơ này vẫn chưa được xác định đầy đủ. Tuy nhiên, việc gắn động cơ phản lực khiến khối lượng thuốc nổ phải giảm xuống còn khoảng 250 kg, và động cơ chỉ hoạt động trong một phần quãng đường bay để tăng tốc.

Chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann, công tác tại Đại học Oslo (Na Uy), nhận định: “Lợi thế chính mà bom lượn gắn động cơ phản lực đem lại là giúp các chiến đấu cơ Nga có thể ném bom từ sâu trong lãnh thổ kiểm soát, giúp máy bay an toàn hơn trước mối đe dọa từ phòng không Ukraine”.

Theo ông Ihnat, bom lượn mới của Nga có thể bị gây nhiễu bằng tác chiến điện tử và bắn hạ bằng tên lửa phòng không, nhưng thực tế lực lượng phòng không Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Ukraine đã nhận thêm một số hệ thống Patriot từ Đức, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi cần phải tiếp tục bắn rơi các máy bay Nga mang theo bom, và điều đó đòi hỏi một hệ thống phòng không đa tầng”.

Chuyên gia Narozhny thừa nhận tên lửa phòng không phương Tây, kể cả Patriot, đều đắt hơn nhiều so với bom lượn gắn động cơ phản lực của Nga.

“Nếu Moscow có thể tăng quy mô sản xuất loại bom này, đó sẽ là thách thức lớn cho chúng tôi”, ông nói.