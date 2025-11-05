Ông Zelensky nêu điều "không chấp nhận" nếu được kết nạp vào EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

“Nếu nói về tư cách thành viên EU, thì nó phải đầy đủ… Không thể là ‘nửa’ hay ‘một phần’ của Liên minh châu Âu", ông Zelensky phát biểu trong bài diễn văn trực tuyến tại hội nghị mở rộng EU do Euronews tổ chức, khi ông đang ở gần thành phố Pokrovsk.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Theo tôi, điều quan trọng là tất cả các quốc gia cùng ngồi trên một bàn với vị thế bình đẳng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông vừa tới tiền tuyến để gặp gỡ và động viên binh sĩ: “Họ đang chiến đấu không chỉ vì gia đình của họ… mà còn vì tương lai của Ukraine – tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu”.

Theo báo cáo mở rộng công bố ngày 4/11, Ủy ban châu Âu đánh giá Ukraine thể hiện “nỗ lực đáng ghi nhận” trong việc theo đuổi tư cách thành viên EU dù đang trong tình trạng xung đột, song cũng cảnh báo Kiev cần khẩn trương đảo ngược các xu hướng tiêu cực trong vấn đề chống tham nhũng và tăng cường cải cách pháp quyền.

Ông Zelensky hoan nghênh bản báo cáo, cho rằng đó là “sự đánh giá rất cao” từ phía EU. Ông xác nhận Kiev đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ các dự luật cần thiết và sẵn sàng mở các “cụm đàm phán” về gia nhập EU trước cuối năm nay.

“Tôi không muốn tiến trình này kéo dài quá lâu… Ukraine càng sớm mở được các cụm đàm phán và có nền tảng thương lượng đầy đủ, thì càng tốt cho chúng tôi”, ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng nước này chưa xử lý hiệu quả nạn tham nhũng. “Tôi biết có vài thông điệp được nêu, nhưng tôi sẽ kiểm tra lại chính xác trích dẫn trong tài liệu”, ông nói. “Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể”.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ Ukraine trở thành thành viên EU.

“Ông Trump ủng hộ và hiểu rằng đây là lựa chọn của người dân Ukraine, rằng Ukraine là một phần của châu Âu – về mặt địa lý, địa chính trị và lịch sử”, ông Zelensky nói.

Khi được hỏi liệu ông Trump có đề cập mốc thời gian cụ thể nào không, ông Zelensky trả lời: “Thành thật mà nói, không, ông ấy không nói gì về thời gian”.

Trả lời câu hỏi về triển vọng gia nhập của Ukraine vào năm 2030, ông Zelensky bày tỏ niềm tin rằng quốc gia “sẽ ở trong EU trước thời điểm đó”.

“Tôi tin rằng Ukraine sẽ gia nhập EU sau khi xung đột kết thúc, với tư cách thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu”, ông nói.