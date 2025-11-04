Thế giới 24h: Nga đánh sâu vào Pokrovsk, triệt hạ từng đơn vị Ukraine

Binh sĩ Nga tác chiến ở mặt trận Donetsk (ảnh: RIA Novosti)

Quân đội Nga tiến những bước vững chắc vào Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/11 thông báo, quân đội nước này đã tiến vào Pokrovsk và tiến hành một loạt cuộc tập kích quy mô lớn vào các cơ sở công nghiệp – quân sự Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đang xóa sổ từng đơn vị Ukraine bị bao vây gần ga đường sắt và khu công nghiệp Pokrovsk, đồng thời tiến vào Prigorodny – khu dân cư ở phía nam thành phố.

“Tại Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk, các nhóm tấn công của Tập đoàn quân số 2 đã tiến vào và củng cố vị trí ở Prigorodny”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những vụ tập kích trong đêm đã nhắm vào một sân bay quân sự của Ukraine, một cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự và hạ tầng công nghiệp – quân sự, năng lượng hỗ trợ lực lượng Ukraine.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của đối phương, nhằm phá vòng vây ở phía bắc, tây bắc Pokrovsk, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

Deep State (trang tin có liên hệ với lực lượng Ukraine) cho hay, quân đội Nga đang kiểm soát một khu vực ở phía nam Pokrovsk, trong khi phần còn lại là “vùng xám” – không do bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 (Ukraine) hôm 3/11 tuyên bố, chiến dịch phản công ở Pokrovsk vẫn tiếp tục và lực lượng Ukraine đã ngăn được nỗ lực cắt đứt tuyến đường tiếp tế theo hướng bắc của quân đội Nga.

Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga có thể tiến quân về Kramatorsk và Sloviansk – 2 thành phố lớn nhất còn lại mà Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Ông Trump khen ngợi 2 nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ” và “không thể đùa cợt”.

Ông Trump trong chương trình 60 Minutes của CBS (ảnh: RT)

Trong cuộc phỏng vấn của CBS hôm 3/11, khi được hỏi rằng ai là người khó đối phó hơn, ông Tập hay ông Putin, ông Trump trả lời: “Cả hai”.

“Cả hai đều rất cứng rắn. Cả hai đều rất thông minh. Họ là những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ. Họ là những người không thể đùa cợt. Họ là những người mà bạn phải hết sức tôn trọng”, ông Trump nói, lưu ý rằng cả ông Putin lẫn ông Tập đều không thích nói chuyện phiếm.

“Họ không bao giờ bước vào và nói: ‘Chà, hôm nay trời thật đẹp. Nhìn kìa. Mặt trời đang chiếu sáng, thật đẹp’. Họ là những người rất nghiêm túc. Những nhà lãnh đạo cứng rắn và thông minh”, ông Trump nói thêm.

Theo ông Trump, cả Nga và Trung Quốc đều có kho vũ khí hạt nhân lớn và Mỹ đang thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa với hai nước này.

Về vấn đề Ukraine, ông Trump cho biết ông có “mối quan hệ rất tốt” với ông Putin và chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden vì để cuộc xung đột “ngớ ngẩn” xảy ra ở Ukraine.

“Cuộc chiến đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống”, ông Trump nói.

Lãnh đạo tối cao Iran: Không thể hợp tác với Mỹ

Lãnh đạo tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei – hôm 3/11 cho biết, không có chuyện Iran hợp tác nếu Mỹ còn tiếp tục ủng hộ Israel, duy trì căn cứ quân sự và can thiệp vào Trung Đông.

“Người Mỹ đôi khi nói rằng họ muốn hợp tác với Iran. Điều đó là không thể chừng nào Mỹ còn tiếp tục ủng hộ Israel, duy trì các căn cứ quân sự và can thiệp vào khu vực”, ông Ali Khamenei nói.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran nếu Iran cũng mong muốn như vậy.

“Bàn tay hữu nghị và hợp tác với Iran luôn rộng mở”, ông Trump nói.

Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán về chương trình làm giàu uranium, trước khi xung đột Israel – Iran nổ ra (13/16). Trong cuộc xung đột, Mỹ điều một phi đội máy bay ném bom các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.