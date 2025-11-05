Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về tình hình chiến trường, rằng ông Zelensky ‘xa rời thực tế

Ngày 5-11, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã "xa rời thực tế" vì bị các chỉ huy quân sự lừa dối hoặc cố tình nói dối đất nước, theo đài RT.

"Người đứng đầu chính quyền Kiev hoàn toàn xa rời thực tế và sau khi nghe những báo cáo sai sự thật từ [Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr] Syrskyi, ông [Tổng thống Zelensky] không nắm được tình hình tác chiến trên thực địa" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bao vây lực lượng Ukraine tại hai TP chiến lược. Ảnh: TASS

"Hoặc ông ấy nhận thức được tình hình tuyệt vọng và vị thế thực sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupyansk. Đó là lý do tại sao ông ấy đang cố gắng che giấu sự thật khỏi người dân Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây, với cái giá phải trả là hàng ngàn binh sĩ Ukraine thiệt mạng” - Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Kiev có thể đang trì hoãn để đảm bảo nhận thêm viện trợ từ phương Tây. Bộ này nói thêm rằng tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn đối với binh lính Ukraine - những người không được chỉ huy cho bất kỳ lựa chọn nào để cứu mạng mình ngoài việc đầu hàng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-11 cũng nói rằng lực lượng Ukraine đang bị bao vây tại hai TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và nhấn mạnh rằng cơ hội sống sót duy nhất là đầu hàng, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra phát ngôn trên sau khi Tổng thống Zelensky nói rằng lực lượng của Moscow đang bị đẩy lùi tại TP Kupyansk. Ông Zelensky tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội Nga gần Kupyansk chỉ giới hạn ở 60 binh sĩ và quân đội Ukraine đã có lộ trình để hoàn thành cuộc "quét sạch" khu vực này.

Ngày 4-11, Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) công bố đoạn video ghi lại một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại Pokrovsk - nơi đang là tâm điểm giao tranh ác liệt, theo tờ The Kyiv Independent.

HUR cho biết đây là hoạt động của Đơn vị đặc nhiệm Timur và khẳng định “trận đánh ác liệt đang diễn ra với quân Nga”.

Nga đã cố gắng kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ năm 2024 như một phần của nỗ lực chiếm toàn bộ khu vực Donbass - nơi lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10%, tương đương 5.000 km2.