Ông Trump nói về thông tin Mỹ “bật đèn xanh” cung cấp Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã “bật đèn xanh” cho kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 khẳng định hiện tại ông chưa xem xét bất kỳ thỏa thuận nào về việc này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ khi trở về Washington từ Palm Beach (bang Florida), ông Trump nói ngắn gọn: “Không, không hẳn”, khi được hỏi liệu Mỹ có đang cân nhắc bán tên lửa Tomahawk cho các nước NATO để họ chuyển giao cho Ukraine hay không.

Dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng có thể thay đổi quan điểm trong tương lai. Theo giới quan sát, thái độ thận trọng của ông Trump phản ánh nỗ lực tránh làm leo thang căng thẳng trực tiếp giữa Mỹ và Nga, đặc biệt trong bối cảnh Washington vẫn đang tìm kiếm cách kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán.

Hôm 22/10, ông Trump đã thảo luận việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte trong cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ông Rutte sau đó cho biết, việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine vẫn đang được xem xét và quyền quyết định cuối cùng thuộc về Washington.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.500 km – đủ sức tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp loại tên lửa này nhằm tăng cường khả năng răn đe, trong khi Điện Kremlin cảnh báo rằng việc chuyển giao Tomahawk cho Kiev sẽ “đẩy xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới”.

Ngày 31/10, CNN đưa tin Lầu Năm Góc đã phê duyệt đề xuất cung cấp Tomahawk cho Ukraine, sau khi kết luận rằng động thái này “sẽ không làm suy giảm kho dự trữ vũ khí của Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 cảnh báo rằng việc Mỹ xem xét chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine “sẽ không giúp đưa cuộc xung đột đến gần hơn với một giải pháp hòa bình”.