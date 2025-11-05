Nguyễn Quốc Vũ ‘phất' lên từ đa cấp Lô Hội và vai trò của Đoàn Di Băng trong vụ án hàng giả

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) là chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ – Đoàn Di Băng được biết đến là cặp đôi giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, siêu xe, thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội.

Dấu vết từ đa cấp Lô Hội

Ông Nguyễn Quốc Vũ từng có thời gian gắn bó với Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (Công ty Lô Hội) - một trong những doanh nghiệp đa cấp đầu tiên tại Việt Nam, từng đặt trụ sở tại đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình cũ, nay là phường Bảy Hiền, TPHCM.

Giai đoạn năm 2016 - 2017, Nguyễn Quốc Vũ (thứ hai từ trái sang) là quản lý cấp cao của Công ty Lô Hội. Ảnh: FLP Việt Nam

Tháng 5/2024, Cục Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã xử phạt Công ty Lô Hội 220 triệu đồng vì hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Đầu năm 2025, cơ quan này thông báo giấy chứng nhận hoạt động đa cấp của Lô Hội đã hết hiệu lực và không được gia hạn, yêu cầu công ty chấm dứt hoạt động.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh. Ảnh: FBNV

Lịch sử hơn 20 năm hoạt động của Lô Hội cho thấy có sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Vũ. Năm 2002, công ty Lô Hội được thành lập; hai năm sau, ông Vũ được giới thiệu là nhà phân phối sản phẩm. Chưa đầy nửa năm sau, ông Vũ được quảng bá là quản lý cấp cao của hệ thống. Vợ chồng ông Vũ – Đoàn Di Băng thường xuyên tham gia các sự kiện của Lô Hội với vai trò quan trọng.

Kết luận thanh tra của cơ quan chức năng từng chỉ ra, mô hình kinh doanh của Lô Hội có nhiều bất thường: không công khai minh bạch tài chính, giá bán sản phẩm cao gấp hàng chục đến hàng trăm lần giá gốc.

Vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong vụ án

Theo điều tra, Nguyễn Quốc Vũ là chủ mưu chính trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TP.HCM) do ông Vũ làm Tổng giám đốc đã hợp tác với Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên làm Phó Giám đốc — thực chất là chủ sở hữu — để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Đoàn Di Băng quảng bá kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Kết luận giám định cho thấy, chỉ số chống nắng SPF của sản phẩm chỉ đạt 51,64% so với mức công bố trên bao bì, xác định là hàng giả.Cơ quan điều tra cáo buộc ông Vũ tổ chức tiêu thụ sản phẩm này thông qua pháp nhân Công ty VB Group. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm được tiêu thụ nhờ hoạt động quảng bá và bán hàng của ca sĩ Đoàn Di Băng — người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Từ đầu năm 2023, Đoàn Di Băng đã quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki, đặc biệt là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, với các lời giới thiệu như: “rất phù hợp làn da người Việt Nam”, “trắng bật tone” “siêu thấm, siêu trắng”… Ngoài ra, Đoàn Di Băng còn giới thiệu các sản phẩm khác như dầu gội, mặt nạ, kem dưỡng, mà theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm không đạt chất lượng, nghi là hàng giả.

Trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, Nguyễn Quốc Vũ được xác định là vai trò chủ mưu. Ảnh: CACC

Đến giữa năm 2025, khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, VB Group và Đoàn Di Băng thông báo thu hồi sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body và đột ngột dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm khác.

Có thể nói, VB Group là pháp nhân do Nguyễn Quốc Vũ điều hành, còn Đoàn Di Băng là người trực tiếp quảng bá, phân phối sản phẩm, lợi dụng danh tiếng cá nhân để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của ca sĩ Đoàn Di Băng trong đường dây này.