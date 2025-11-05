Ukraine phản công không đạt kỳ vọng, vòng vây Nga ở thành phố chiến lược chỉ còn 3 km

Cảnh tượng ở thành phố Myrnohrad sau cuộc tập kích của Nga vào năm 2024. Ảnh: Euromaidan Press.

Khoảng trống hẹp này là tuyến tiếp tế và đường rút lui cuối cùng, nhưng “đang khó giữ vững từng ngày”, theo nhóm phân tích Conflict Intelligence Team (CIT) ủng hộ Ukraine.

CIT nhận định thẳng thắn: “Đã đến lúc lực lượng vũ trang Ukraine nên rút khỏi Myrnohrad và khu vực còn lại ở phía nam”.

Hiện tại, Nga đang gấp rút hoàn tất việc kiểm soát thành trì Pokrovsk, từ đó sẽ khép vòng vây cuối cùng ở thành phố Myrnohrad.

Hiện chỉ còn các đơn vị thuộc Lữ đoàn Dù 25, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38, cùng một phần Lữ đoàn Cơ giới 155 bám trụ ở Myrnohrad và Pokrovsk lân cận. Giới quan sát cho rằng những đơn vị này cần rút lui trước khi vòng vây khép lại hoàn toàn.

Dù CIT cho rằng việc rút quân vẫn còn khả thi, nhưng con đường này đầy rủi ro. “Vùng xám” quanh Myrnohrad đang dần biến mất, và các nhóm binh sĩ Ukraine buộc phải tìm cách thoát ra trong điều kiện pháo kích và máy bay không người lái (UAV) Nga hoạt động liên tục. Nhiều binh sĩ có thể phải rời thành phố bằng đường bộ, bỏ lại toàn bộ xe bọc thép và pháo hạng nặng.

Trong khi Nga sắp hoàn tất kiểm soát Pokrovsk, vòng vây ở thành phố Myrnohrad lân cận ngày càng khép lại. Ảnh: Suriyak/X.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh cuộc phản công nhằm giải tỏa áp lực quanh Pokrovsk – Myrnohrad của Ukraine trong tháng 10 đã không đạt kết quả mong muốn.

Quân đội Ukraine phản công ở thị trấn Rodynske với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát, từ đó giải vây cho thành phố Myrnohrad. Tuy nhiên cho đến tháng 11, phần lớn thị trấn vẫn do Nga kiểm soát. Con đường tiếp tế cho Myrnohrad chưa đóng lại, nhưng UAV tự sát của Nga hiện đang tấn công mọi đoàn xe di chuyển vào khu vực.

Nhà hoạt động Ukraine Serhii Sternenko mô tả: “Hầu như mọi phương tiện hướng về Pokrovsk và Myrnohrad đều bị tập kích. Việc sơ tán thương binh gần như bất khả thi, tiếp tế đạn dược cũng chậm trễ. Phần lớn thương vong không xảy ra trên chiến tuyến mà ngay trên đường”.

Giờ đây Pokrovsk và Myrnohrad “gần như không thể cứu vãn”. “Dù chưa thể nói toàn bộ lực lượng còn lại của Ukraine sẽ bị bắt hoặc loại bỏ, nhưng việc khôi phục tình hình ổn định ở hai thành phố gần như không thể”, CIT đánh giá.

Ông Serhii Sternenko kêu gọi Bộ Tổng tham mưu Ukraine sớm đưa ra mệnh lệnh rút lui. “Cần ra lệnh rút lui có trật tự sớm hơn, khi thành phố đã không thể phòng thủ được nữa. Việc chần chừ quá lâu đang trở thành bi kịch lặp lại trong quân đội Ukraine – từ Bakhmut, Avdiivka đến Sudzha. Mỗi lần rút lui muộn, chúng ta đều chịu tổn thất nặng, bỏ lại trang bị, và không phải ai cũng thoát được”, ông nói, nhấn mạnh “điều đó lại đang xảy ra ngay lúc này”.