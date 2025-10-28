Liên minh phản đối Ukraine lộ diện trong nội bộ EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và người đồng cấp Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Politico, ông Orban đang thúc đẩy hợp tác với ông Andrej Babis – lãnh đạo đảng cánh hữu vừa thắng cử ở Czech và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, nhằm thống nhất lập trường trước các cuộc họp thượng đỉnh của EU. Dù liên minh này chưa chính thức, nhưng nếu được hình thành, nó có thể làm chậm đáng kể nỗ lực hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Ông Balazs Orban, giám đốc chính trị của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, nói với tờ Politico: “Tôi nghĩ liên minh này sẽ hình thành và ngày càng rõ rệt hơn. Trong khủng hoảng di cư trước đây, chúng tôi từng đoàn kết rất hiệu quả, nhờ vậy mà có thể chống lại áp lực từ cấp lãnh đạo EU”.

Khi đó, nhóm “Visegrad 4” gồm Hungary, CH Czech, Slovakia và Ba Lan thống nhất kiểm soát biên giới chặt chẽ và phản đối việc EU phân bổ người di cư bắt buộc cho các quốc gia trong khối. Tuy nhiên, liên minh tan rã sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine: Ba Lan ủng hộ Kiev, còn Hungary giữ lập trường ngược lại.

Liên minh mới, nếu thành công, sẽ chỉ còn ba thành viên. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hiện là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, nên khó tham gia cùng ông Orban.

Ngoài ra, Hungary cũng muốn mở rộng ảnh hưởng tại trung tâm quyền lực của EU ở Brussels (Bỉ). Đảng Fidesz của Thủ tướng Orban thuộc nhóm “Những người yêu nước vì châu Âu”, đang tìm thêm đồng minh trong Nghị viện châu Âu. Ông Balazs Orban dự đoán các đảng trung hữu có thể sớm quay lưng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, khiến liên minh trung tâm ủng hộ bà tan rã.

Ngoài mục tiêu xây dựng liên minh trong nội bộ EU, ông Orban cũng đang đấu tranh với các lãnh đạo EU để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Hungary vào năm tới.

Cố vấn của Thủ tướng Hungary thừa nhận cuộc bầu cử năm tới “sẽ rất khó khăn”, cáo buộc các lãnh đạo EU “hỗ trợ chính trị cho phe đối lập” nhằm lật đổ chính phủ cầm quyền ở Hungary. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu do bà von der Leyen lãnh đạo khẳng định việc tạm dừng cấp gói tài chính cho nước này là do vi phạm luật EU, chứ không mang động cơ chính trị.

Tháng 4/2026, Hungary sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội. Theo quy định, đảng nào đạt đủ số ghế cần thiết sẽ giành chiến thắng. Người đứng đầu đảng nhậm chức Thủ tướng và có quyền thành lập chính phủ mới.