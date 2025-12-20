EU cho vay 105 tỷ USD nhưng không có tài sản Nga: Ông Zelensky lên tiếng

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki (bên trái) gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 19/12 (ảnh: Shutterstock)

Thất bại của EU?

Hôm 19/12, ông Antonio Costa – Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EUC) – cho biết, EU quyết định cho Ukraine vay 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) bằng tiền mặt, sau khi không thể đạt được nhất trí về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để đảm bảo cho khoản vay.

“Hôm nay, chúng tôi đã thông qua quyết định cung cấp 90 tỷ euro cho Ukraine”, ông Costa nói.

“Chúng tôi sẽ khẩn trương giải ngân khoản vay này, được đảm bảo bằng ngân sách của EU”, ông Costa nói thêm.

Theo Reuters, số tài sản trị giá hơn 210 tỷ euro của Nga tại EU sẽ tiếp tục bị phong tỏa, cho đến khi Nga chấp nhận trả tiền bồi thường vì xung đột cho Ukraine. Nếu Moscow đồng ý bồi thường, EU sẽ chi trả trực tiếp cho Ukraine.

Phát biểu hôm 19/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, việc EU thông qua khoản vay mới là “tin tốt” cho Ukraine.

“Đây là tin tốt cho Ukraine và tin xấu cho Nga, và đó là điều chúng tôi dự định”, ông Merz nói.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi lời cảm ơn EU vì khoản vay mới, dù cho kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại.

“Đây là hỗ trợ đáng kể, thực sự củng cố khả năng phục hồi của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, điều quan trọng là tài sản của Nga vẫn bị EU phong tỏa.

“Đây là một tín hiệu gửi tới Nga rằng không có lý do gì để tiếp tục chiến đấu, vì chúng tôi vẫn được hỗ trợ về tài chính và vẫn có thể kháng cự”, ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ không hài lòng về quyết định của EU.

“Một số nhà lãnh đạo đã quá thận trọng, nhưng EU vẫn quyết định hỗ trợ Ukraine. Khả năng sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga vẫn còn đó. Tôi có hoàn toàn hài lòng không? Tất nhiên là không. Nhưng dù sao có còn hơn không”, ông Tusk nói.

Ông Putin: EU rồi sẽ phải trả lại tài sản

Phát biểu hôm 19/12 trong cuộc họp báo trực tuyến lớn cuối năm, Tổng thống Nga Putin cho rằng, EU không thể thực hiện kế hoạch sử dụng tài sản của Nga vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và làm tổn hại vị thế của châu Âu.

Ông Putin trong cuộc họp báo cuối năm (ảnh: Reuters)

“Trộm cắp không phải là từ ngữ thích hợp. Đây là cướp giữa ban ngày. Tại sao vụ cướp này không thể tiến hành? Bởi vì hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, ông Putin nói.

“Đây không chỉ là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của họ, mà còn là phá hoại lòng tin đối với khu vực sử dụng đồng euro. Thực tế là nhiều quốc gia, không chỉ Nga, mà chủ yếu là các nước xuất khẩu dầu mỏ, đang cất trữ vàng và dự trữ ngoại hối ở châu Âu”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, EU cuối cùng sẽ phải trả lại các tài sản cho Nga.

“Bất kể họ lấy đi thứ gì và bằng cách nào, họ cũng sẽ phải trả lại vào một ngày nào đó”, ông Putin nói.