Báo Mỹ nêu 5 trở ngại chính trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine

Theo Wall Street Journal (WSJ), về vấn đề lãnh thổ, Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass, điều mà Mỹ cũng mong muốn, nhưng Kiev từ chối nhượng bộ. Ukraine cũng không muốn từ bỏ con đường gia nhập NATO, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận thực tế Washington phản đối tư cách thành viên của nước này.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty Images)

Ngoài ra, vấn đề về quy mô lực lượng vũ trang Ukraine trong thời bình cũng chưa được xác định rõ ràng. Phiên bản ban đầu của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất gợi ý con số 600.000 binh sĩ, nhưng Kiev và các nhà lãnh đạo châu Âu lại nhấn mạnh con số 800.000. Theo WSJ, cả phía Mỹ và Nga đều chưa bình luận về yêu cầu này của Ukraine.

Một điểm gây tranh cãi khác là vị thế của tiếng Nga ở Ukraine. Nga tin rằng chính quyền Kiev nên công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia, và điều này cũng đã được đề cập trong phiên bản gốc của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Ngược lại, giới lãnh đạo Ukraine chưa xác nhận sự sẵn sàng chấm dứt các chính sách hạn chế đối với tiếng Nga, truyền thông tiếng Nga và di sản văn hóa Nga.

Trở ngại cuối cùng trong thỏa thuận với Ukraine là vấn đề kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo quan điểm của Kiev, đề xuất của Mỹ về việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy giữa Moscow và Kiev là "không công bằng". Theo WSJ, trước đó Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng, các cơ chế phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tài trợ cho việc sửa chữa nhà máy vẫn chưa được thống nhất.

Tiến trình hiện tại trong việc giải quyết vấn đề Ukraine

Trước đó, trang tin Axios dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ đưa tin, một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Ukraine có thể diễn ra vào cuối tuần này ở cấp độ đại diện quân sự và nhóm làm việc.

Phóng viên Barak Ravid của trang tin này cho biết, các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Đức và Pháp (bộ ba châu Âu) sẽ có mặt tại Miami để đàm phán với Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Rustem Umerov. Tham gia cùng họ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Qatar.

Ngoài ra, Axios đưa tin rằng các cuộc tiếp xúc tại Miami không chỉ được lên kế hoạch giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine mà còn với các đại diện của Nga. Theo nguồn tin, các đại diện của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ gặp gỡ Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các nước ngoài, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

Vào ngày 18/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga mong đợi thông tin từ phía Mỹ về kết quả làm việc với các bên châu Âu và Ukraine về giải quyết cuộc xung đột.