Tên lửa "bất khả chiến bại" được Nga đưa vào trực chiến ở Belarus

Hệ thống Oreshnik được cho là cải tiến từ mẫu tên lửa đạn đạo liên tục địa RS-26 Ruzbeth (trong ảnh). Ảnh: Militarnyi.

"Chúng tôi đã chuẩn bị khu vực triển khai tên lửa Oreshnik. Hệ thống này đã có mặt ở Belarus từ hôm qua và đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu", Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết trong bài phát biểu thường niên.

Ông Lukashenko không nêu số lượng tên lửa Oreshnik và quy mô lực lượng vận hành. Ông cảnh báo mọi hành động gây hấn nhằm vào Belarus sẽ bị coi là "mối đe dọa đối với Nhà nước Liên minh".

Oreshnik là mẫu tên lửa siêu vượt âm tầm trung của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống này lần đầu được Nga sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024.

Trong một thông báo riêng đăng trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Belarus, ông Lukashenko cho biết việc triển khai “Oreshnik” là một phần của hợp tác chiến lược sâu rộng với Nga, nhằm bảo đảm năng lực răn đe trong khu vực.

Trước đó, tình báo Ukraine nhận định việc Nga và Belarus triển khai hệ thống này chủ yếu nhắm tới châu Âu. Ông Oleh Ivashchenko, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, cho rằng việc Nga đặt hệ thống Oreshnik tại Belarus nhằm gây sức ép với Liên minh châu Âu và NATO. Tên lửa Oreshnik phóng từ Belarus có thời gian bay tới các mục tiêu ở châu Âu ngắn hơn đáng kể so với phóng từ Nga.

Ông Ivashchenko cũng nhấn mạnh hệ thống này sẽ vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của lực lượng tên lửa chiến lược Nga, nghĩa là Belarus không có quyền vận hành độc lập.

Oreshnik được Nga xem là vũ khí "bất khả chiến bại" nhờ tốc độ siêu thanh cao, đạt tới Mach 10 (khoảng 12.300km/h), cho phép xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.