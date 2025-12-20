Thế giới 24h: UAV rơi ở Campuchia, Thái Lan lên tiếng về tình trạng tiêm kích F-16

Hình ảnh được cho là UAV Thái Lan rơi ở Campuchia (ảnh: Nation Thailand)

Thái Lan: Không có chuyện kiểm soát lãnh thổ Campuchia

Phát biểu hôm 19/12, ông Surasant Kongsiri – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan – cho biết, giao tranh với Campuchia vẫn tiếp diễn trên tất cả khu vực ở biên giới.

Ông Kongsiri cũng kêu gọi công chúng cảnh giác với tin giả, chẳng hạn như việc một chiếc F-16 của Thái Lan bị Campuchia bắn hạ, hay Thái Lan có ý định kiểm soát lãnh thổ Campuchia.

Theo ông Kongsiri, lập trường của Thái Lan là: Hoạt động quân sự chỉ được thực hiện để "bảo vệ chủ quyền và độc lập" của đất nước, đồng thời tôn trọng chủ quyền của quốc gia khác.

Trước đó, Trung tâm Báo chí Liên hợp Thái Lan xác nhận, một máy bay không người lái (UAV) dòng DP-20 của Thái Lan bị rơi ở Poipet (Campuchia). Máy bay mất tín hiệu vào khoảng 20h ngày 17/12. Tuy nhiên, đây không phải là tiêm kích F-16.

Nation Thailand hôm 19/12 dẫn nguồn tin an ninh cho hay, vài ngày gần đây, quân đội Thái Lan tăng cường sử dụng F-16 để tập kích các sòng bạc ở biên giới Campuchia.

Theo Nation Thailand, các sòng bạc này được xây dựng rất kiên cố và có thể được chuyển đổi thành sở chỉ huy tiền phương.

Một nhà xưởng với nhiều xe tải ở Campuchia bị hư hại (ảnh: Khmer Times)

Về phía Campuchia, quân đội nước này xác nhận tình hình giao tranh với Thái Lan vẫn căng thẳng. Vào khoảng 15h30 chiều 19/12, Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 để thả bom xuống khu vực Pangthong, tỉnh Preah Vihear, và gây ra thiệt hại.

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á

Hôm 19/12, Trung Quốc công bố phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên của nước này, đồng thời là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á – đánh dấu bước đột phá trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh thăm dò các mỏ kim loại quý trên phạm vi toàn quốc.

Trung Quốc phát hiện nhiều mỏ vàng lớn (ảnh: Indian Defence Review)

Mỏ vàng nói trên nằm ở ngoài khơi thành phố Laizhou, thuộc Yên Đài (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc).

Theo SCMP, sau phát hiện mới, tổng trữ lượng vàng được xác minh ở Laizhou đã tăng lên hơn 3.900 tấn, chiếm khoảng 26% trữ lượng vàng của Trung Quốc. Ngoài trữ lượng, Laizhou cũng đang dẫn đầu Trung Quốc về sản lượng vàng.

Tháng trước, Trung Quốc cũng thông báo phát hiện mỏ vàng siêu lớn (có hàm lượng thấp) ở tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng khoảng 1.444,49 tấn.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc cho biết, đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi Trung Quốc thành lập năm 1949.

Ukraine lần đầu tiên tấn công tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải

Ukraine lần đầu tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” Nga ở Địa Trung Hải bằng UAV, một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ hôm 19/12.

Trong tuyên bố bằng văn bản, quan chức (giấu tên) cho hay, tàu chở dầu Qendil, mang cờ Oman, bị tấn công ở một vùng biển trung lập, cách Ukraine hơn 2.000 km. Vụ tấn công gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu và được mô tả là “chưa từng có tiền lệ”.

Theo Ukrainska Pravda, Trung tâm A thuộc SBU là đơn vị tiến hành vụ tấn công này.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Qendil không chở hàng.

Chưa rõ tình trạng của thủy thủ đoàn trên tàu Qendil. Theo dữ liệu của công ty MarineTraffic, tàu Qendil đang trên đường từ cảng Sikka (Ấn Độ) đến cảng Ust Luga (Nga) ở Biển Baltic.