Cận cảnh không gian hiện đại, tiện nghi tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Sau 10 tháng “chạy nước rút”, hai công trình y tế trọng điểm là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình có diện mạo hoàn toàn khác: hiện đại, đồng bộ và sẵn sàng cho ngày vận hành. Những khối bê tông dang dở, công trường ngổn ngang máy móc nay nay biến thành không gian bệnh viện rộng mở, mang dáng dấp của các trung tâm y tế tuyến cuối được quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế.Trong ảnh là Bệnh viện Bạch Mai được thiết kế với tổng thể kiến trúc lấy cảm hứng từ hình dáng cây đàn dương cầm, vừa mềm mại, hài hòa, vừa toát lên vẻ hiện đại và nhân văn.

Cách tổ chức không gian theo những khối chức năng liên hoàn tạo nên dòng chảy liên tục, thuận tiện cho vận hành chuyên môn và di chuyển của người bệnh. Các khối nhà điều trị đều có sảnh đón tiếp rộng rãi, trần cao, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa, tạo cảm giác thông thoáng ngay từ khi bước vào.

Không gian lớn, đủ để đón tiếp nhiều bệnh nhân cùng lúc.

Việc sắp xếp khoa học vừa giảm áp lực cho khu vực tiếp đón, vừa góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, chuyên nghiệp, tiện nghi và tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi đến khám, điều trị.

Sự chỉn chu trong từng vị trí khiến khu vực phòng chờ, hành lang, khu sinh hoạt chung lịch sự, sáng đẹp không khác khách sạn.

Tại 2 cơ sở mới, hệ thống giường bệnh nội trú được đầu tư hiện đại, thiết kế đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong thời gian nằm viện.

Mỗi cơ sở có quy mô khoảng 1.000 giường bệnh, diện tích sàn xây dựng trên 123.000 –125.000 m². Các giường bệnh được bố trí vừa bảo đảm không gian riêng tư vừa thuận tiện cho công tác theo dõi, chăm sóc của nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị toàn diện.

Hệ thống máy đăng ký khám tự động được Bệnh viện Bạch Mai đặt tại các vị trí thuận tiện trong khu vực tiếp đón, giúp người bệnh chủ động thao tác, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm tải cho quầy đăng ký truyền thống. Đây là bước tiến trong ứng dụng công nghệ, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

Lối vào các khoa, phòng tại Bệnh viện Bạch Mai thông thoáng, gắn biển chỉ dẫn rõ ràng, dễ quan sát, giúp người bệnh và thân nhân thuận tiện di chuyển, hạn chế tình trạng lúng túng, ùn ứ.

Những chi tiết nhỏ được bày biện cẩn thận trong bệnh viện.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại đáp ứng yêu cầu chẩn đoán và điều trị chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực.

Sau lễ khánh thành khánh thành Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ngày 19/12, lãnh đạo hai bệnh viện trực tiếp cùng Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu đi tham quan.

Hai cơ sở mới đi vào hoạt động sẽ góp phần đưa hai bệnh viện tuyến trung ương về gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội.