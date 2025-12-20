Ukraine ồ ạt tấn công loạt mục tiêu chiến lược của Nga, radar, tàu, tiêm kích Su-27, giàn khoan bốc cháy

Theo Defence, trong đêm 19/12, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đánh trúng tàu tuần tra biên giới Okhotnik của Nga (Dự án 22460) khi con tàu này đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Caspi, gần một giàn khai thác ngoài khơi.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công con tàu. Mức độ thiệt hại cụ thể cũng như số hiệu thân tàu hiện vẫn đang được xác minh.

Tàu tuần tra biên giới Okhotnik của Nga ngay trước khi bị tấn công. Ảnh: Lực lượng Đặc nhiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công giàn khai thác dầu Filanovsky trên biển Caspi. Cơ sở này thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga.

Theo thông báo, giàn khoan Filanovsky được sử dụng cho hoạt động khai thác dầu khí và có liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Nga. Hiện năng lực vận hành của cơ sở này cũng như mức độ thiệt hại sau đòn tấn công đang được đánh giá.

Bên cạnh đó, một hệ thống radar RSP-6M2 gần đây cũng đã bị hư hại tại quận Krasnosilsk, thuộc vùng Crimea hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Radar này có chức năng điều phối không lưu, đặc biệt phục vụ cho việc hạ cánh chính xác trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém.

Radar RSP-6M2. Ảnh minh họa nguồn mở/Defence.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm làm suy yếu khả năng tiến công của quân đội Nga, qua đó buộc Liên bang Nga phải chấm dứt hành động xâm lược vũ trang đối với Ukraine.

Trước đó, Defense Express từng đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng UAV tấn công một tàu chở dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga ở Địa Trung Hải, cũng như không kích căn cứ không quân Belbek bằng máy bay không người lái FP-2.

Cụ thể, máy bay không người lái tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn trúng 2 máy bay Su-27 tại sân bay quân sự Belbek của Nga ở Crimea.

"Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn hạ hai máy bay Su-27 của Nga tại sân bay Belbek… Một trong hai máy bay đang đậu trên đường băng với đầy đủ đạn dược và sẵn sàng cho một chuyến bay chiến đấu. Nhưng nó đã bị phá hủy. Ước tính giá trị của cả hai máy bay vào khoảng 70 triệu USD", SBU cho biết trên kênh Telegram.

Ukraine tuyên bố tấn công tiêm kích Su-27 của Nga ở Belbek. Ảnh SBU

Đáng chú ý là tháp điều khiển cũng bị trúng bom, điều này có thể làm phức tạp việc tổ chức và kiểm soát các chuyến bay tại sân bay.

Đây là cuộc tấn công thành công thứ hai của SBU vào sân bay Belbek trong những ngày gần đây. Vào ngày 18/12, máy bay không người lái của cơ quan này đã tấn công thiết bị quân sự trị giá hàng trăm triệu USD của Nga tại sân bay này: hai radar Nebo-SVU, một radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumph, một hệ thống phòng không Pantsir-S2 và một máy bay MiG-31 với đầy đủ đạn dược.