Nga phóng tên lửa "ồ ạt", tập kích cảng chiến lược Ukraine

Xe tải bốc cháy ở Odessa (ảnh: X)

Hôm 20/12, giới chức Ukraine tuyên bố, vụ tập kích bằng tên lửa của Nga nhắm vào một cảng biển ở Odessa khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn, thiêu rụi nhiều chiếc xe.

Theo giới chức Ukraine, vài tuần qua, quân đội Nga đã tăng cường tập kích hạ tầng ở Odessa, khiến hơn 2 triệu người bị cắt điện, nước và hệ thống sưởi.

Hôm 20/12, Nga lại tập kích một cảng quan trọng ở Odessa, điều mà Phó Thủ tướng Ukraine Oleksii Kuleba cho là “cố ý”.

Ông Kuleba và Thống đốc vùng Odessa – ông Oleh Kiper – cho hay, ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương sau vụ phóng tên lửa “ồ ạt”. Vụ việc cũng gây ra hỏa hoạn, khiến nhiều xe tải chở hàng ở gần cảng bị hư hại.

Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Ukraine sau đó thông báo, đám cháy ở Odessa đã được dập tắt.

Một chiếc xe bị hư hại khi cảng ở Odessa bị tên lửa tập kích (ảnh: Kyiv Independent)

Một nguồn thạo tin nói với Reuters rằng, vụ tập kích mới nhắm vào Pivdennyi – một trong 3 cảng lớn ở Odessa và là đầu mối xuất khẩu ngũ cốc, nhiều mặt hàng khác của Ukraine.

Quân đội Nga chưa bình luận về tình hình Odessa.

Hôm 20/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát thêm làng Svitle (vùng Donetsk) và Vysoke (vùng Sumy).

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, các máy bay không người lái (UAV) nước này đã tập kích tàu chiến Okhotnik của Nga đang tuần tra trên biển Caspi, cùng với một số giàn khoan dầu.

Điều đáng chú ý là Ukraine không có đường ra biển Caspi.

“Nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự, kinh tế của đối phương, đêm 19/12, lực lượng Ukraine đã tấn công tàu chiến Okhotnik. Trước đó, con tàu đang tuần tra trên biển Caspi, gần một giàn khai thác dầu khí”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Các vụ tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Nga và Ukraine diễn ra trong bối cảnh giới chức Mỹ, châu Âu chuẩn bị cho cuộc họp tại Miami (Mỹ) vào cuối tuần nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev hôm 20/12 cho biết, ông đang trên đường tới Miami