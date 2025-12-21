Đề xuất xếp hạng cho công dân số gắn với nhiều ưu đãi thuế, phí

Bộ Công an đang lấy ý kiến của người dân về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân. Dự thảo đang lấy ý kiến đến ngày 31/12 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Điểm mới đáng chú ý tại dự thảo này là việc đề xuất triển khai Hệ thống Điểm công dân số trên trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Trong đó, điểm công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất, mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số, nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số, không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thang điểm đề xuất xếp hạng công dân số. Ảnh: Bộ Công an

Công dân số được phân loại thành ba hạng căn cứ điểm công dân số gồm: chưa xếp hạng, công dân số cơ bản, công dân số tích cực. Trong đó, công dân số tích cực có 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản từ 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Công dân số cơ bản được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị quyết này, công dân số tích cực được hưởng toàn bộ các chính sách ưu đãi quy định tại dự thảo Nghị quyết. Điểm công dân số cũng được gắn với các quyền lợi, ưu đãi về thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội hoặc các hình thức khuyến khích khác theo quy định của dự thảo Nghị quyết.

Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 10% cho 5 loại thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID, như: thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, thuế trước bạ đăng ký xe, thuế giá trị gia tăng khi mua hàng trực tuyến qua thương mại điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt…

Nguyên tắc xây dựng, sử dụng Hệ thống điểm công dân số được đề xuất như sau:

- Hệ thống điểm công dân số nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số; không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo quy định hiện hành; trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể cảnh báo hoặc tạm dừng cộng điểm cho đến khi khắc phục xong.

- Mỗi hoạt động được ghi nhận phải có nguồn dữ liệu xác thực, tự động, minh bạch, bảo đảm chống gian lận; Các nhóm hoạt động được chuẩn hóa để tránh trùng lặp; trường hợp có nguy cơ trùng, áp dụng nguyên tắc tính điểm một lần ưu tiên.

- Mức điểm và giới hạn năm được thiết kế cân đối, tránh khuyến khích lặp lại hành vi chỉ nhằm mục đích tích điểm.