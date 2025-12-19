Trên chiến tuyến của Nga: Những bức ảnh mới hé lộ cái nhìn hiếm hoi về cuộc chiến ở Ukraine

Một lái xe tăng thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz của Nga đứng gần biên giới với Ukraine ở vùng Kursk của Nga, ngày 9/11/2025. Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Nhiếp ảnh gia chiến trường Goran Tomasevic của tờ The Globe and Mail đã dành hơn một tháng ở các khu vực biên giới Nga-Ukraine, chụp ảnh các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz trong cuộc chiến chống lại Ukraine và cung cấp những hình ảnh đầu tiên từ phía Nga kể từ khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào năm 2022. Những bức ảnh này cũng được cung cấp cho Newsweek.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz của Nga chuẩn bị phóng máy bay không người lái trinh sát để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine. Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Tomasevic, một nhiếp ảnh gia từng đoạt giải Pulitzer, đã đưa tin về các cuộc chiến tranh trong gần 35 năm: từ vùng Balkan đến Trung Đông, Afghanistan, châu Phi, Mỹ Latinh, Myanmar và nhiều nơi khác. Ông chưa từng chứng kiến ​​một cuộc xung đột nào giống như ở Ukraine, nơi máy bay không người lái đã hoàn toàn thay đổi chiến trường, cả đối với nhiếp ảnh gia lẫn các chiến binh.

"Về cơ bản, tất cả các quy tắc tôi học được khi đưa tin về chiến tranh đều cần phải thay đổi," Tomasevic nói với Newsweek.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz của Nga phóng máy bay không người lái trinh sát trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Ukraine. Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Sau khi chiến tranh bắt đầu năm 2022, lực lượng Ukraine ban đầu có ưu thế về máy bay không người lái và gây tổn thất nặng nề cho Nga, nhưng quân đội Nga đã nhanh chóng thích nghi với công nghệ và chiến thuật của họ. Máy bay không người lái không chỉ được sử dụng để giám sát và tấn công binh lính và phương tiện của đối phương, mà còn để thả mìn, có thể được ngụy trang thành những mảnh gỗ.

Ông Tomasevic đã chứng kiến ​​lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz, một trong những đơn vị tinh nhuệ chiến đấu cho Nga, chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng như thực hiện chúng ở Ukraine từ khu vực Belgorod của Nga.

Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat Spetsnaz của Nga thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Ukraine. Hình ảnh được chụp tại vùng Belgorod...Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Ông Tomasevic cho biết, máy bay không người lái khiến việc che giấu thân phận trên tiền tuyến gần như là điều không thể.

"Việc giữ tư thế thấp, ẩn nấp về cơ bản không thể áp dụng với máy bay không người lái, vì chúng có thể nhìn thấy mọi thứ. Vì vậy, nếu bạn bị tấn công bằng pháo binh, súng cối, lính bắn tỉa hoặc súng trường, bạn chỉ cần chui vào chiến hào hoặc nấp sau bức tường là có thể an toàn. Nhưng điều này khác với máy bay không người lái. Với sự kết hợp giữa camera video và camera nhiệt, chúng vẫn sẽ tìm thấy bạn", ông nói.

Một nhà thờ Chính thống giáo Nga ở vùng Kursk của Nga bị hư hại trong nhiều tháng bị Ukraine chiếm đóng vào năm 2024. Ảnh chụp ngày 1/11. Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Một phần khu vực Belgorod, nơi đóng quân của lực lượng Nga, đã bị lực lượng Ukraine chiếm đóng trong một cuộc xâm nhập ngắn ngủi vào Nga năm 2024. Thiệt hại vẫn còn hiện rõ gần tiền tuyến. Tomasevic là một trong số ít nhà báo nước ngoài được cấp phép để theo dõi quân đội Nga.

Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả, khi Ukraine và các đồng minh châu Âu không muốn từ bỏ lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng bằng vũ lực, trong khi lực lượng Nga vẫn chậm chạp tiến lên bất chấp những báo cáo về tổn thất nặng nề.

Một người lính Nga có mật danh là pavel nằm trên giường bệnh sau khi anh bị thương nặng phải cắt bỏ hai chân. Ảnh GORAN TOMASEVIC/The Globe and Mail

Tại một bệnh viện dã chiến gần tiền tuyến ở Donbas, một khu vực của Ukraine mà Nga hiện tuyên bố là lãnh thổ của mình, Tomasevic đã chứng kiến ​​những binh sĩ bị thương, phần lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bom mìn. Trong số những người bị thương có một người Armenia chiến đấu cho Nga.

“Ông ấy đến để trả thù cho con trai mình, người đã bị quân đội Ukraine giết chết, rồi ông ấy giẫm phải mìn và phải trốn, bò trên mặt đất suốt bốn ngày để đến được phòng khám, liên tục bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công”, Tomasevic kể. “Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và họ đã cắt cụt chân ông ấy.”