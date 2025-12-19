Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Ảnh TASS

Ông Belousov lần đầu tiên tiết lộ rằng chi tiêu trực tiếp cho cuộc chiến tại Ukraine sẽ chiếm 5,1% GDP của Nga trong năm 2025 - tương đương hơn 11.000 tỷ ruble (110 tỷ USD) và tương đương hơn 80% tổng ngân sách quốc phòng của nước này.

Ông đưa ra thông tin này tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12, theo báo Kommersant.

Đây là một sự thừa nhận thẳng thắn, hiếm hoi về gánh nặng tài chính của cuộc chiến, trong bối cảnh Moscow từ lâu đã che giấu chi phí thực tế bằng cách đưa chúng vào các khoản ngân sách mật.

Các nhà phân tích độc lập tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính tổng chi tiêu quân sự của Nga năm 2025 đạt 15.500 tỷ ruble (160 tỷ USD, tương đương 7,2% GDP) - cho thấy con số ông Belousov đưa ra khá sát với các đánh giá bên ngoài.

Những con số chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa công bố bao gồm Tổng chi tiêu quân sự: 7,3% GDP năm 2025; Chi phí chiến tranh trực tiếp: 5,1% GDP (hơn 11.000 tỷ ruble/110 tỷ USD); Chiến tranh chiếm hơn 80% ngân sách quốc phòng; Chi tiêu quân sự phi tác chiến: giảm từ 2,7% xuống còn 2,2% GDP.

Những tuyên bố có thể kiểm chứng

Một số thông tin do Belousov công bố có thể được xác minh độc lập. Trung đoàn đầu tiên trang bị hệ thống phòng không S-500 Prometheus đã chính thức trực chiến vào ngày 17/12. Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky được biên chế ngày 24/7/2025, trở thành tàu lớp Borei thứ tám, mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, theo Army Recognition.

Việc trì hoãn thành lập binh chủng máy bay không người lái (drone) cũng là sự thật đáng chú ý. Khi ông Belousov công bố Lực lượng Hệ thống Không người lái vào tháng 12/2024, ông cam kết hoàn thành vào quý III/2025. Sau đó mốc thời gian bị lùi sang tháng 11/2025, rồi tiếp tục dời sang năm 2026.

Những lần trì hoãn liên tiếp cho thấy các vấn đề tổ chức mà các tuyên bố chính thức không đề cập.

“Các vấn đề phụ trợ và yêu cầu mâu thuẫn giữa các bên liên quan đang cản trở tiến trình", một nguồn tin tiết lộ với Briefly-News.

Trung tâm Rubikon thực sự tồn tại và vận hành các đơn vị drone FPV, được các blogger quân sự Nga ghi nhận là gây thiệt hại đáng kể cho khí tài đối phương. Ông Belousov nhấn mạnh, Nga có “ưu thế gấp đôi” về drone chiến thuật so với Ukraine. Trung tâm CSIS cho biết, Nga đã triển khai khoảng 4 triệu UAV trong năm 2024, so với 1,5 triệu của Ukraine.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cũng xác nhận đã nhận được báo cáo tình báo về sự phát triển lực lượng drone của Nga - một sự xác nhận gián tiếp về năng lực ngày càng tăng của nước này.

Ngoài ra, ông Belousov cũng nhấn mạnh Nga đang giữ “thế chủ động chiến lược” và “làm suy giảm năng lực chiến đấu của Ukraine”.

Những con số thực sự cho thấy điều gì?

Điều tiết lộ quan trọng nhất của ông Belousov không nằm ở từng loại vũ khí, mà ở bức tranh tài chính tổng thể, theo Euromaidanpress.

Nga hiện công khai thừa nhận rằng hơn 80% ngân sách quốc phòng được dùng trực tiếp cho chiến tranh. Theo Quỹ Carnegie, Moscow đã chuyển sang mô hình mà các nhà phân tích gọi là “nền kinh tế thời chiến”.

SIPRI cảnh báo rằng chi tiêu hiện tại “có thể kiểm soát được, nhưng áp lực ngân sách sẽ gia tăng”.

Ngoài ra, một cuộc điều tra của nhà phân tích Craig Kennedy cho Euromaidan Press còn phát hiện một “kênh ngầm” khác: các khoản vay bắt buộc từ ngân hàng trị giá 210–250 tỷ USD dành cho các nhà thầu quân sự kể từ năm 2022 - khiến chi phí chiến tranh thực tế cao gấp đôi con số chính thức.