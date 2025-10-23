Vượt qua trở ngại cuối cùng, EU sẽ “khóa van” khí đốt Nga sớm hơn dự kiến

Các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga vì cuộc chiến với Ukraine, Reuters dẫn thông báo của Đan Mạch, nước chủ tịch luân phiên EU, cho biết hôm 22/10.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi vừa được quốc gia thành viên còn lại cho biết rằng họ hiện có thể dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với gói trừng phạt thứ 19", thông báo của Đan Mạch cho biết.

Đáng chú ý, gói trừng phạt vừa được các đại sứ EU phê duyệt, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow, đẩy nhanh thời gian biểu chấm dứt dòng khí đốt Nga vào châu Âu sớm hơn dự kiến.

Cụ thể, gói trừng phạt mới sẽ "khóa van" dòng chảy LNG cung cấp năng lượng sưởi ấm cho châu Âu từ năm 2027, sớm hơn một năm so với lộ trình trước đó do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất.

Lệnh cấm sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: Các hợp đồng ngắn hạn sẽ kết thúc sau 6 tháng, trong khi các hợp đồng dài hạn sẽ chấm dứt từ ngày 1/1/2027.

Động thái này nằm trong chiến lược của EU nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, vốn đang tài trợ cho chiến dịch quân sự của Điện Kremlin tại Ukraine.

"Đã đến lúc khóa van. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này bằng cách tiết kiệm năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng carbon thấp", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong tuyên bố về gói trừng phạt thứ 19.

Người đứng đầu cơ quan điều hành EU cũng lưu ý rằng doanh thu từ dầu mỏ của Nga tại châu Âu đã giảm 90% trong 3 năm qua, và gói trừng phạt mới sẽ "đóng lại trang sử" này vĩnh viễn.

Gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga đã đẩy nhanh thời gian biểu chấm dứt dòng khí đốt Nga vào châu Âu sớm hơn dự kiến. Ảnh: Getty

Quá trình thông qua gói trừng phạt không diễn ra suôn sẻ, khi Slovakia, quốc gia phụ thuộc nặng nề vào năng lượng Nga, là trở ngại cuối cùng.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã trì hoãn việc phê duyệt để yêu cầu EU đưa ra các đảm bảo về giá năng lượng và điều chỉnh các mục tiêu khí hậu phù hợp với ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp nặng của nước này.

Sau khi nhận được các điều khoản bổ sung trong thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh EU, Slovakia đã rút lại quyền phủ quyết vào ngày 22/10.

Ngoài Slovakia, các quốc gia như Hungary, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan – những nước nhập khẩu LNG lớn của Nga – cũng bày tỏ lo ngại.

Tuy nhiên, gói trừng phạt đã tạo ra một cơ chế pháp lý cho phép các công ty nhập khẩu hủy bỏ hợp đồng dài hạn với Nga mà không phải đối mặt với các vụ kiện tụng lớn.

Ngoài lệnh cấm LNG, gói trừng phạt thứ 19 còn bao gồm hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga, bổ sung vào "danh sách đen" thêm 117 tàu chở dầu nữa bị cáo buộc thuộc "hạm đội bóng tối" giúp Moscow né trừng phạt, nâng tổng số lên 558 tàu.

Gói trừng phạt mới cũng cấm tất cả giao dịch với 2 tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Gazprom Neft. Giá trần đối với dầu Nga được hạ xuống còn 47,60 USD/thùng, nhằm tiếp tục gây áp lực lên nguồn thu của Moscow.

Gói trừng phạt sẽ được chính thức thông qua vào ngày 23/10, trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels.

Động thái này không chỉ củng cố lập trường của EU trong việc hỗ trợ Ukraine mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự thống nhất và quyết tâm của khối trong việc đối phó với Nga.