Ukraine tung làn sóng tấn công khiến nhiều nơi ở Nga chìm trong bóng tối, cháy lớn bao trùm nhà máy hóa chất

Hỏa hoạn bùng phát sau cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào nhiều khu vực ở Nga đêm 18, rạng sáng ngày 19/12. Ảnh Telegram channel/Exilenova

Giới chức Nga ngày 19/12 thừa nhận, một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra bắt đầu từ đêm 18/12 tại ít nhất bảy khu vực, gây gián đoạn hệ thống điện và sưởi ấm, đồng thời làm bốc cháy một trong những nhà máy sản xuất amoniac lớn nhất thế giới.

Tại tỉnh Oryol, chính quyền địa phương thừa nhận một cơ sở hạ tầng đô thị đã bị hư hại sau khi drone được cho là đánh trúng nhà máy nhiệt điện Oryol, theo trang tin độc lập Astra dẫn lời người dân. Thống đốc khu vực Andrei Klychkov cho biết vụ tấn công khiến việc cung cấp sưởi, điện và nước nóng bị gián đoạn tại một số khu vực trong thành phố.

“Do một cuộc tấn công của đối phương, một cơ sở hạ tầng đô thị tại thành phố Oryol đã bị hư hại”, ông Klychkov nói.

“Các đội khẩn cấp đang tiến hành sửa chữa, và có thể áp dụng các biện pháp hạn chế ngắn hạn đối với việc cung cấp sưởi ấm, năng lượng và nước nóng", Thống đốc cho biết thêm.

Sau đó, ông cho biết việc cung cấp sưởi và nước nóng đã bị đình chỉ hoàn toàn tại quận Sovietsky của thành phố, buộc chính quyền phải hủy các lớp học tại trường học và nhà trẻ trong khu vực này.

Riêng tại tỉnh Samara, Astra đưa tin một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy hóa chất TogliattiAzot (TOAZ) sau một cuộc tấn công bằng drone. Người dân địa phương cho biết các tuyến đường dẫn vào nhà máy đã bị phong tỏa. TOAZ là một trong 10 nhà sản xuất amoniac lớn nhất thế giới và là một trụ cột quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga chưa công khai xác nhận nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yuriy Slyusar cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động suốt đêm tại Rostov-on-Don, Taganrog và một số quận lân cận. Ông cho hay hạ tầng dân sự bị hư hại và mất điện do đường dây truyền tải điện cao thế bị đứt.

“Điều quan trọng nhất là không có ai bị thương", ông Slyusar nói.

“Tại một số địa phương, các cơ sở dân sự đã bị hư hại. Ở Rostov, các khu dân cư và các cơ sở công nghiệp đã bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện", Thống đốc Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 94 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 36 chiếc trên bầu trời tỉnh Rostov, 17 chiếc tại Belgorod, 15 chiếc tại Voronezh và một số chiếc khác tại các tỉnh Samara, Astrakhan, Kursk, Krasnodar, cũng như trên biển Caspi và biển Azov.