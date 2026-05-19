Israel họp khẩn liên tiếp về Iran, Tehran chuẩn bị “đòn đáp trả gây sốc”

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự trên thực địa gia tăng và mức báo động an ninh được nâng cao tại Tel Aviv cũng như nhiều trung tâm ra quyết định quốc tế.

Israel liên tục họp khẩn trong 24 giờ để bàn về vòng xung đột tiếp theo với Iran. Ảnh Voiceofemirates

Báo Israel Hayom cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập thêm một cuộc họp khẩn cấp của Nội các An ninh vào tối thứ Hai. Cuộc họp tập trung vào các cuộc thảo luận chuyên sâu và kéo dài nhằm đánh giá khả năng bùng phát thêm một vòng giao tranh dữ dội với Iran trong tương lai gần.

Tờ báo nhấn mạnh cuộc họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mức độ nghiêm trọng chưa từng có, bởi đây là cuộc họp thứ hai mà ông Netanyahu triệu tập với nội các chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Điều này phản ánh trạng thái báo động cao độ trong bộ máy an ninh Israel trước các diễn biến tình báo và quân sự thay đổi nhanh chóng liên quan tới nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến toàn diện với Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Động thái của ông Trump và việc trì hoãn tấn công: Chiến thuật hay đòn đánh lạc hướng?

Trong lúc Israel tăng cường chuẩn bị quân sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối thứ Hai tuyên bố ông đã quyết định hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Ông giải thích quyết định này xuất phát từ việc đang diễn ra “các cuộc đàm phán nghiêm túc” phía sau hậu trường nhằm đạt được một thỏa thuận ngoại giao mới giữa Washington và Tehran để hạ nhiệt khủng hoảng.

Tuy nhiên, những phát biểu này đã làm dấy lên sự hoài nghi rộng rãi trong giới quân sự. Các quan chức cấp cao Mỹ nói với tờ The New York Times rằng những tuyên bố công khai của ông Trump có thể chỉ là “đòn nghi binh”, nằm trong chiến thuật gây sức ép tối đa đối với Iran.

Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh rằng ông Trump hoàn toàn có thể ra lệnh mở các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Tehran tận dụng khoảng lặng để chuẩn bị cho kịch bản đáp trả gây sốc

Ở phía bên kia chiến tuyến, các báo cáo tình báo cho thấy giới lãnh đạo Tehran không hề tin tưởng hoàn toàn vào các tuyên bố từ phía Mỹ.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề trao đổi với The New York Times, Iran đã tận dụng giai đoạn ngừng bắn hiện tại để tái triển khai hàng chục địa điểm tên lửa đạn đạo chiến lược từng bị tấn công trong các vòng giao tranh trước đó.

Tehran cũng triển khai và điều chỉnh lại các bệ phóng tên lửa di động, đồng thời thay đổi chiến thuật phòng thủ và tấn công nhằm chuẩn bị cho khả năng hứng chịu thêm các đợt không kích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trong khuôn khổ các bước chuẩn bị liên tục cho kịch bản Mỹ hoặc Israel mở đợt tấn công mới, Tehran được cho là đã xây dựng một kế hoạch quân sự và kinh tế thay thế, nhằm áp đặt các biện pháp trả đũa cứng rắn đối với các quốc gia láng giềng.

Kế hoạch này còn bao gồm khả năng nhắm vào các tuyến hàng hải và năng lượng chiến lược, đe dọa làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu và đẩy khu vực vào một cuộc chiến tiêu hao chưa từng có.