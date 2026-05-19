Ông Trump hoãn kế hoạch đánh Iran vào ngày 19/5

Theo hãng tin CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/5, ông Trump tuyên bố đã chỉ thị cho các quan chức Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran bất cứ lúc nào nếu không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump viết: "Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman Al Saud và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã yêu cầu tôi hoãn cuộc tấn công quân sự dự kiến ​​vào Iran, vốn được lên kế hoạch vào ngày 19/5 vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Theo quan điểm của họ, với tư cách là các nhà lãnh đạo và đồng minh vĩ đại, một thỏa thuận sẽ được ký kết, điều này sẽ được Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và hơn thế nữa chấp nhận.

Điều quan trọng là thỏa thuận này sẽ bao gồm việc Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Xuất phát từ sự tôn trọng của tôi đối với các nhà lãnh đạo nói trên, tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine và quân đội Mỹ rằng chúng tôi sẽ không tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran ngày 19/5. Tuy nhiên, tôi đã chỉ thị thêm cho họ chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt một thỏa thuận chấp nhận được".

Ông Trump hôm 17/5 cảnh báo Iran rằng thời gian để đạt được thỏa thuận đang cạn dần và nếu không chấp nhận, Tehran sẽ phải đối mặt với việc Washington nối lại chiến dịch quân sự đã tạm dừng từ tháng trước.

Tuy nhiên, một nguồn tin nắm rõ vấn đề này hôm 18/5 cho hay đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột không đưa ra những nhượng bộ đáng kể về một số điểm mấu chốt gây bế tắc. Trong đó, những bất đồng kéo dài về việc làm giàu uranium vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc.