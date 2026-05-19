Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhà để ở, không phải để đầu cơ

Chiều 19/5, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo tiến bộ xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhà ở không chỉ là vấn đề của ngành xây dựng hay chính sách hỗ trợ người nghèo mà phải được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, đất đai, công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Ông đánh giá thời gian qua nhiều chính sách đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra và thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của xã hội. "Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu quy hoạch nhà ở phải bám sát nhu cầu lao động. Những nơi tập trung đông công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ cần được ưu tiên quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, chiều 19/5. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mô hình phát triển nhà ở trong giai đoạn mới không phải bao cấp toàn bộ, nhưng cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho thị trường. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, quỹ đất, cơ chế tài chính, tiêu chuẩn và cải cách thủ tục; doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành với lợi ích hợp lý; người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Trong đó, nhà ở cho thuê được yêu cầu trở thành trụ cột chiến lược, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động nhập cư và những nơi giá nhà vượt xa thu nhập của người dân. "Từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách theo hướng Nhà nước điều tiết bằng quy hoạch, thuế và tín dụng để bảo đảm công bằng, kiểm soát đầu cơ nhà ở. Các địa phương phải rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch cho nhà ở chính sách. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao xây dựng cơ chế tài chính dài hạn cho lĩnh vực này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 19/5. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị nghiên cứu chính sách thúc đẩy thị trường cho thuê căn hộ giá rẻ, khuyến khích khu vực tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận tham gia xây dựng, tài trợ vốn và quản lý nhà ở cho người thu nhập thấp, người không có khả năng mua nhà.

Ông lưu ý các cơ quan phải kiểm soát chặt chẽ, minh bạch diện được mua nhà ở xã hội, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách. "Cần kiểm soát chặt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở, cơ chế mua, bán, không để tình trạng nhà ở thành tài sản đầu cơ. Không để chính sách nhà ở bị lợi dụng để trục lợi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.