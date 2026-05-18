Tướng Iran đe dọa "nghiền nát" Mỹ, chỉ trích Tổng thống Donald Trump

Hôm 17-5, Iran đã đáp trả gay gắt những bình luận mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể hơn, tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Iran, đe dọa rằng việc lặp lại bất kỳ hành động "ngu ngốc" nào sẽ khiến Mỹ phải hứng chịu thêm những đòn nghiêm trọng hơn, đủ sức "nghiền nát" họ.

Ông Shekarchi cũng chỉ trích ông Donald Trump về "những nhận xét vô nghĩa", "lặp đi lặp lại" và "ảo tưởng" đối với Iran.

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi - Ảnh: TASNIM

Người phát ngôn nói thêm rằng tổng thống Mỹ đang "tuyệt vọng", đồng thời cảnh báo ông chủ Nhà Trắng rằng nếu những lời đe dọa và hành động gây hấn mới chống lại Iran được thực hiện, quân đội và tài sản của Washington sẽ phải đối mặt "những kịch bản tấn công mới, bất ngờ và dữ dội".

Tướng Iran cũng cảnh báo Mỹ sẽ chìm vào vũng lầy được tạo ra bởi những chính sách mà ông cho là mạo hiểm của ông Donald Trump, theo Tasnim.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đối với Iran, thời gian đang trôi rất nhanh và Tehran tốt hơn hết nên hành động thật nhanh, nếu không sẽ "chẳng còn gì sót lại".

Ngoài lời cảnh báo nói trên, ông Donald Trump còn đăng tải một số hình ảnh và video được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó mô tả các máy bay và tàu chiến Mỹ phá hủy máy bay và tàu Iran.