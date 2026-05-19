Dàn CEO tháp tùng Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh

Ông dự kiến đi cùng đoàn tháp tùng gồm các bộ trưởng nội các và lãnh đạo các tập đoàn nhà nước cũng như tư nhân lớn nhất của Nga.

Phái đoàn bao gồm CEO của Rosneft Igor Sechin, CEO của Gazprom Alexei Miller và tỷ phú nhôm Oleg Deripaska, cùng với lãnh đạo tập đoàn phát triển nhà nước VEB, cơ quan năng lượng hạt nhân Rosatom và tập đoàn không gian Roscosmos.

Ông Vladimir Putin trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9/2025.

CEO Sberbank Herman Gref, CEO VTB Bank Andrei Kostin và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng sẽ tham gia chuyến đi, cùng với 5 phó thủ tướng và 8 bộ trưởng.

“Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai về thành phần phái đoàn”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm thứ Hai. “Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc".

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 19–20/5, chưa đầy một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi ông Trump cũng mang theo đoàn doanh nhân nổi tiếng của Mỹ, bao gồm Elon Musk và Tim Cook, Điện Kremlin đã bác bỏ mọi sự so sánh, cho rằng chuyến đi của Nga phản ánh “mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên".

Theo các báo cáo trước đó, ông Putin dự định tiếp tục thúc đẩy ông Tập hoàn tất dự án đường ống khí đốt “Power of Siberia 2” vốn đang bị đình trệ. Tuyến đường dự kiến đi qua Mông Cổ sẽ vận chuyển 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên của Nga mỗi năm từ bán đảo Yamal tới miền bắc Trung Quốc.

Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov xác nhận các thông tin này và nói với báo giới rằng dự án “Power of Siberia 2” sẽ được “thảo luận rất chi tiết... và chúng tôi cam kết thảo luận nghiêm túc.”

Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Tập sẽ ký một tuyên bố chung sau khi kết thúc các cuộc hội đàm nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Một bài báo đăng trên tờ Hoàn Cầu thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai cho rằng các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và Nga cho thấy Bắc Kinh đang “nhanh chóng nổi lên như tâm điểm của ngoại giao toàn cầu”.

Bài báo viết: “Các chuyến thăm nối tiếp nhau sát nút đã thu hút sự chú ý rộng rãi, với các nhà phân tích nhận xét rằng việc một quốc gia đón tiếp các nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga liên tiếp trong vòng một tuần là cực kỳ hiếm gặp trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh".